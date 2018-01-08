Жена Аршавина угрожает стюардессе через смс

Алиса Аршавина, которая является супругой полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, угрожает стюардессе, работавшей на рейсе «Москва – Алма-Ата». Напомним, что жену бывшего футболиста сборной России сняли с самолета во время подготовки ко взлету.

Во время руления самолета женщина отказалась пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. Капитан судна принял решение прервать взлет, чтобы скандалистку сняли с борта, передали полицейским и выгрузили ее багаж.

Позже стюардесса получила на свой телефон смс со словами «вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну».

«Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка. Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ – мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», – прокомментировала Аршавина ситуацию для «Рен-ТВ».