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Жена Аршавина угрожает стюардессе через смс

8 января 2018, 07:30
28

Алиса Аршавина, которая является супругой полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, угрожает стюардессе, работавшей на рейсе «Москва – Алма-Ата». Напомним, что жену бывшего футболиста сборной России сняли с самолета во время подготовки ко взлету.

Во время руления самолета женщина отказалась пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. Капитан судна принял решение прервать взлет, чтобы скандалистку сняли с борта, передали полицейским и выгрузили ее багаж.

Позже стюардесса получила на свой телефон смс со словами «вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну».

«Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка. Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ – мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», – прокомментировала Аршавина ситуацию для «Рен-ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (28)
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Hala Madrid
1515387322
Печально, когда бессовестный человек обладает ещё и связями. Ещё печальнее, что такие люди полагают, будто им всё можно и сойдёт с рук любое хамство.
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razory
1515388115
совсем грани потеряли жёны футболистов, это их надо по судам таскать, очень обидно и противно за них
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Andrew01
1515395532
Она представилась майором ФСБ, кем на самом деле не является - это вообще-то уголовно наказуемо, если не ошибаюсь. А по делу, с рейса снял её капитан он принимал решение при чем здесь стюардесса? Пожалеть её надо больной человек ей бы месяцок полежать нервишки подлечить в спец заведении....
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altezzik
1515396458
Как нескладно написано. Шизофренический текст
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RedWhiteFans2
1515397100
Бедный Аршавин. Окружает себя чистыми шизофреничками. Поэтому в футбол хорошо играет , потому что из дома бежит на футбол.
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Стаz
1515397658
Этож сколько на свете на всю башку е..ых
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NeoNaTe
1515397736
поделом ей, семью разрушила теперь звездой себя считает..
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Urry
1515397984
И где таких берут?
Ответить
РМЗ
1515400799
Шлюхшавины разъерепенились
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Ден 781
1515403539
Надо было ей третьего ребёнка там сделать, всем самолётом
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