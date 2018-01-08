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    Жена Аршавина угрожает стюардессе через смс

    Алиса Аршавина, которая является супругой полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, угрожает стюардессе, работавшей на рейсе «Москва – Алма-Ата». Напомним, что жену бывшего футболиста сборной России сняли с самолета во время подготовки ко взлету.

    Во время руления самолета женщина отказалась пристегнуться, ходила по салону, на замечания персонала не реагировала. Капитан судна принял решение прервать взлет, чтобы скандалистку сняли с борта, передали полицейским и выгрузили ее багаж.

    Позже стюардесса получила на свой телефон смс со словами «вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну».

    «Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка. Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ – мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», – прокомментировала Аршавина ситуацию для «Рен-ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 07:30
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 8 января 2018, 13:09

      Свой мир свои правила, оторванная реальность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 января 2018, 13:00

      она себя неприкасаемой возомнила что ли? и статья за авиахулиганство не работает ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 8 января 2018, 12:25

      Надо было ей третьего ребёнка там сделать, всем самолётом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 8 января 2018, 12:08

      у одной солнце крутится вокруг земли, вторая дебошрит в самбике.. нахера им мозги, если у мужей бабла до сраки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 8 января 2018, 12:06

      Причем здесь футбольные новости???Задрали уже эти писаки статей!!!Мне вообще фиалетово до жены Аршавина!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 8 января 2018, 11:39

      Шлюхшавины разъерепенились

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 января 2018, 11:30

      И что дальше? Майор ФСБ, веди тогда себя нормально в самолёте! А то привыкли только свои права знать м обязанности чужих.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 января 2018, 10:53

      И где таких берут?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 8 января 2018, 10:48

      поделом ей, семью разрушила теперь звездой себя считает..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > NeoNaTe 9 января 2018, 01:46

      Майором...аж ФСБ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 8 января 2018, 10:47

      Этож сколько на свете на всю башку е..ых

      1
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