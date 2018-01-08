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    «Аэрофлот»: «Алиса Аршавина называла себя майором ФСБ и пыталась пересадить няню из эконома в бизнес-класс»

    Компания «Аэрофлот» прокомментировала ситуации со снятия с рейса Москва – Алматы супруги полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

    Ранее сообщалось, что Алису Аршавину выпроводили из самолета из-за неприемлемого поведения. Позже выяснилось, что она угрожала стюардессе рейса посредством СМС.

    «В субботу, 6 января, с рейса SU1946 «Москва – Алматы» была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

    Согласно рапорту старшего бортпроводника, госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

    Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

    За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности.

    При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

    На основании этого командир воздушного судна принял решение о снятии пассажиров с рейса.

    В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

    Также «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

    Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке», – говорится в заявлении на официальном сайте компании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 13:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 января 2018, 01:34

      А чего-же няне-то поскупилась купить билет в бизнес, вот и плати теперь дважды, хорошо если в черный список не попадёт, майорша ФСБ, блин..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 8 января 2018, 21:38

      ЧМО-оно и есть-чмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 января 2018, 20:51

      Авиакомпания нарушила правила провоза диких животных! Надо было эту бешеную обезьяну в багаже везти, а не в бизнесс-классе!

      Сочувствую Аршавину, с такой жить - это как дрессировщик тигров на арене цирка каждый день наверно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 8 января 2018, 19:32

      это её проблемы..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 января 2018, 17:56

      Это что сайт НТВ????



      Начните уже новости по теме с других сайтов кидать, сами то не можете ничего добыть





      Только минусы по 300 шт за раз ставите. Фууу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      СуперДизель 8 января 2018, 17:40

      Бедный Андрюша - кабаки да бабы доведут до цугундера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Vadim-SS 8 января 2018, 17:01

      А что, oбычная русская женщина.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 8 января 2018, 16:53

      Она фильм пересмотрела - Остров проклятых !!!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 января 2018, 15:07

      Не везет Аршавину с женами,одна чуму с гордоном на одной волне,другая тоже не адекват.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 8 января 2018, 14:59

      Всё нормально деньги есть

      0
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