«Аэрофлот»: «Алиса Аршавина называла себя майором ФСБ и пыталась пересадить няню из эконома в бизнес-класс»

Компания «Аэрофлот» прокомментировала ситуации со снятия с рейса Москва – Алматы супруги полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

Ранее сообщалось, что Алису Аршавину выпроводили из самолета из-за неприемлемого поведения. Позже выяснилось, что она угрожала стюардессе рейса посредством СМС.

«В субботу, 6 января, с рейса SU1946 «Москва – Алматы» была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

Согласно рапорту старшего бортпроводника, госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности.

При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

На основании этого командир воздушного судна принял решение о снятии пассажиров с рейса.

В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Также «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке», – говорится в заявлении на официальном сайте компании.