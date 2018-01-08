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  • «Аэрофлот»: «Алиса Аршавина называла себя майором ФСБ и пыталась пересадить няню из эконома в бизнес-класс»

«Аэрофлот»: «Алиса Аршавина называла себя майором ФСБ и пыталась пересадить няню из эконома в бизнес-класс»

8 января 2018, 13:24
19

Компания «Аэрофлот» прокомментировала ситуации со снятия с рейса Москва – Алматы супруги полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

Ранее сообщалось, что Алису Аршавину выпроводили из самолета из-за неприемлемого поведения. Позже выяснилось, что она угрожала стюардессе рейса посредством СМС.

«В субботу, 6 января, с рейса SU1946 «Москва – Алматы» была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

Согласно рапорту старшего бортпроводника, госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности.

При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

На основании этого командир воздушного судна принял решение о снятии пассажиров с рейса.

В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Также «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке», – говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (19)
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mihail200606
1515407379
быдлятина...
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raritet
1515408184
в силу русской ментальности у нас есть возможность постоянно что-нибудь подобное читать, чтобы мы не потеряли интерес к футболу, к которому , как таковому он у нас не так велик. Наверное если подобное печатают в Европе, то европейцы ,уж точно , зачитаются этим чтивом как в свое время Ги Де Мопассаном.
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Artemka69
1515408220
Вот и правда всплывает!! Только не понимаю зачем на бомбардире эта новость???Или его уже в Life переименовали???
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EcioAuditore
1515410318
А больше не о чем поговорить, что ли?
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elvira020473
1515411453
вообше то это уже проблемы андрюши , а не наши, давайте новости футбола
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sidul1
1515413227
Не везет Аршавину с женами,одна чуму с гордоном на одной волне,другая тоже не адекват.
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СуперДизель
1515422402
Бедный Андрюша - кабаки да бабы доведут до цугундера
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Axe111
1515423379
Это что сайт НТВ????

Начните уже новости по теме с других сайтов кидать, сами то не можете ничего добыть


Только минусы по 300 шт за раз ставите. Фууу
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Обер-КанцлерЪ
1515433917
Авиакомпания нарушила правила провоза диких животных! Надо было эту бешеную обезьяну в багаже везти, а не в бизнесс-классе! Сочувствую Аршавину, с такой жить - это как дрессировщик тигров на арене цирка каждый день наверно.
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арейская
1515450854
А чего-же няне-то поскупилась купить билет в бизнес, вот и плати теперь дважды, хорошо если в черный список не попадёт, майорша ФСБ, блин..
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