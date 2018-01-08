Бьелса может возглавить сборную Австралии

Бывший главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса в данный момент ведет переговоры с Федерацией футбола Австралии, сообщает L'Equipe. Напомним, что австралийская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Ранее пост главного тренера сборной Австралии покинул Анге Постекоглу. Среди претендентов назывались имена Луиса Фелипе Сколари и Юргена Клинсманна.

В России сборной Австралии предстоит сыграть на групповом этапе против команд Франции, Дании и Перу.