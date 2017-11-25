ФНЛ. «Шинник» вырвал ничью у «Крыльев Советов» и другие результаты

В поединке 25-го тура ФНЛ «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Шинником». Примечательно, что самарцы по ходу первого тайма выигрывали с разницей в три гола, однако в итоге позволили сопернику сравнять счет,

В других матчах «Волгарь» взял верх над «Томью», «Авангард» разошелся миром с «Химками», а «Оренбург» в гостях сломил сопротивление «Ротора-Волгоград».

Россия. Первенство ФНЛ. 25-й тур

Волгарь – Томь – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сутормин, 11; 2:0 – Сутормин, 55.

Крылья Советов – Шинник – 3:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Самодин, 10; 2:0 – Кленкин, 26; 3:0 – Корниленко, 37; 3:1 – Камилов, 44; 3:2 – Самойлов, 61; 3:3 – Дроздов, 84.

Авангард – Химки – 0:0

Ротор-Волгоград – Оренбург – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бегич, 56; 0:2 – Удалый, 79.

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