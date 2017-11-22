Чемпионшип. «Астон Вилла» переиграла «Сандерленд», «Кардифф» – «Барнсли» и другие результаты

Завершились некоторые матчи 18 тура английского Чемпионшипа. Между собой сошлись неудачники прошлого сезона АПЛ – «Астон Вилла» и «Сандерленд». Победа досталась коллективу из Бирмингема.
В другом поединке идущий на втором месте таблицы «Кардифф» переиграл «Барнсли».
Чемпионшип. 18-й тур
Астон Вилла – Сандерленд – 2:1 (1:0)
Брентфорд – Бертон – 1:1 (0:0)
Бристоль Сити – Престон – 1:2 (0:1)
Дерби Каунти – КПР – 2:0 (1:0)
Ноттингес Форрест – Норвич – 1:0 (0:0)
Шеффилд Юнайтед – Фулхэм – 4:5 (2:3)
Источник: Бомбардир.ру