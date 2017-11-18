Чемпионшип. «Сандерленд» сыграл вничью с «Миллуолом» и остался на последней строчке

В матче 17-го тура Чемпионшипа «Сандерленд» сыграл вничью с «Миллуолом» 2:2.

«Сандерленд» с 12-ю очками остался на последней строчке в турнирной таблице.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 17-й тур

Бирмингем – Ноттингем Форрест – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Адамс, 5.

Кардифф – Брентфорд – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Раллс, 8; 2:0 — Уорд, 36.

КПР – Астон Вилла – 1:2 (2:0)

Голы: 1:0 — Маки, 18; 1:1 — Адома (с пенальти), 45+3; 1:2 — Адома, 57.

Норвич – Барнсли – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Мерфи, 12; 1:1 — Барнс, 47.

Рединг – Вулверхэмптон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Кавалейру, 16; 0:2 — Доэрти, 88.

Сандерленд – Миллуол – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 — Грэббан, 12; 1:1 — Савиль, 16; 1:2 — Савиль, 20; 2:2 — Мэттьюс, 47.

Шеффилд Уэнсдей – Бристоль Сити – 0:0

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