Кьеллини: «Мы с Буффоном в последний раз сыграли за сборную, скоро то же случится и в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал решение завершить выступления за национальную сборную. Такое же решение принял глокипер Джанлуиджи Буффон.

«Что касается нашей с Буффоном последний игры за сборную Италии, то скоро то же самое случится и в «Ювентусе». Это странно и сложно.

Мне очень повезло, что я был рядом с Джанлуиджи и на поле, и за его пределами. Буффон — настоящий человек. Когда он разговаривает, то понимаешь, что это его слова всегда серьезны. Во многих сложных ситуациях он был для всех примером и всегда мог найти правильные слова.

Если говорить о моем уходе из сборной, то я никогда не принимаю решений спонтанно. Я спокойно раздумывал об завершении международной карьеры после ЧМ-2018, чтобы поберечь силы в будущем. Такие решения лучше принимать заранее, а не на эмоциях. Мы, ветераны, надеемся, что оставили за собой в сборной что-то полезное», — сказал Кьелини.

Напомним, что помимо Буффона и Кьелини международную карьеру также завершили полузащитник Даниэле Де Росси и защитник Андреа Барцальи.