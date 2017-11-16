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  • Сборная России имеет худший рейтинг ФИФА среди всех участников ЧМ-2018

Сборная России имеет худший рейтинг ФИФА среди всех участников ЧМ-2018

16 ноября 2017, 10:42
48

В четверг определились все участники предстоящего в России следующим летом чемпионата мира. Последней сборной, получившей путевку, стала команда Перу.

Сборная России на правах организатора турнира попала в первую корзину. Стоит отметить, что российская команда занимает 65-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим показателем среди всех участников предстоящего чемпионата.

Россия уступает, например, Саудовской Аравии, которая располагается на 63-м месте, Южной Корее (62 место), Панаме (49) и Марокко (48).

Мы наконец-то знаем всех участников ЧМ-2018. Вот они

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (48)
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Leo_12
1510819232
Если играть будут как с Испанцами, то рейтинг поднимем
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SunRomeS
1510819912
На ЧМ надо не обделаться, а по осени уже и отбор на Евро2020 начнется, вот и поправим ситуацию, по крайней мере надеюсь.
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STAFOR13
1510820202
без оф.матчей трудно подняться, но если будет игра как с Испанией, не боясь соперника, а что бы он стоял и не мог поверить своим глазам что он играет с нашей сборной, то поднимемся нормально, молодая полузащита наша (Головин, Миранчуки, Кузяев, Зобнин ) + Дзага, главное что бы не травмировались, а травмированные ранее что бы восстановились, может удивить не только других участников турнира, но и нас, главное что бы после матча с Испанией, тренировались ещё больше, работы ещё во всех планах много, до идеала нужно именно пахать, то пролетать будем как с 2008, удачи все сборникам, полузащита реально радует.
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bset
1510820312
Странный рейтинг. На него смотреть вообще не стоит.
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OfaZavr
1510825116
да ну вообще этот рейтинг он странный какой-то.
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alex1951
1510829108
С 65 места на 1-ое! Мы рождены ,щоб сказку сделать былью...(ответственные за сказку Мудько и Черчесов)
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zigbert
1510830961
Смотреть будем не на рейтинг а на результаты матчей ЧМ 18.
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fortune-bva
1510842254
прочел коменты и обалдел)) наши болельщики стали на сторону сборной в большинстве своем))) молодцы! а как по другому? наша сборная даже последняя будет нашей сборной и другой у нас не будет! Будем смотреть, болеть и поддерживать до финального свистка каждого матча!
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sined1951
1510850627
Вы ****...ли своим рейтингом, засуньте его себе в зад. Худшая команда будет определяться по игре, а не по рейтингу.
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Чуни Муни
1510915782
Пусть считают, они работу потеряют, если что то пойдёт не так.)))
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