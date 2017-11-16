Сборная России имеет худший рейтинг ФИФА среди всех участников ЧМ-2018

В четверг определились все участники предстоящего в России следующим летом чемпионата мира. Последней сборной, получившей путевку, стала команда Перу.

Сборная России на правах организатора турнира попала в первую корзину. Стоит отметить, что российская команда занимает 65-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим показателем среди всех участников предстоящего чемпионата.

Россия уступает, например, Саудовской Аравии, которая располагается на 63-м месте, Южной Корее (62 место), Панаме (49) и Марокко (48).

Мы наконец-то знаем всех участников ЧМ-2018. Вот они