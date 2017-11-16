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    Мы наконец-то знаем всех участников ЧМ-2018. Вот они


    3.8
    Голосов: 5
    16.11.2017 08:00
    Полный список 32 команд и важные факты о них.

    Европа:

    • Россия
    • Бельгия
    • Германия
    • Англия
    • Испания
    • Польша
    • Исландия
    • Сербия
    • Португалия
    • Франция
    • Швейцария
    • Хорватия
    • Швеция
    • Дания

    Азия:

    • Иран
    • Япония
    • Южная Корея
    • Саудовская Аравия
    • Австралия

    Южная Америка:

    • Бразилия
    • Аргентина
    • Колумбия
    • Уругвай
    • Перу

    Африка:

    • Нигерия
    • Египет
    • Сенегал
    • Тунис
    • Марокко

    Северная Америка:

    • Мексика
    • Коста-Рика
    • Панама

    Две сборные сыграют впервые

    30 из 32 команд на чемпионатах мира хотя бы раз, но играли. При этом только три последний раз выступали на ЧМ в прошлом веке – Перу на ЧМ-1982, Египет на ЧМ-1990 и Марокко на ЧМ-1998. Дебютанты – сборные Исландии и Панамы. Исландцы выиграли самую тяжелую европейскую отборочную группу с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово, а Панама отобралась напрямую из североамериканской зоны, благодаря победе в последнем туре над Коста-Рикой и сенсационному поражению США от Тринидада и Тобаго.

    На ЧМ сыграют семь чемпионов мира

    Хотя бы по разу в своей истории чемпионами становились Германия, Испания, Франция, Аргентина, Англия, Бразилия и Уругвай. Все они сыграют на ЧМ-2018 в отличие от Италии, которая целых четыре раза выигрывала турнир, но следующим летом на нем не сыграет впервые за 60 лет. Последний раз чемпион пропускал турнир в 2006-м, тогда на ЧМ не отобрались уругвайцы.

    У европейской команды отличный шанс выиграть ЧМ из-за Австралии

    Так совпало, что в четырех турнирах, в которых принимала участие Австралия, победителем становилась команда из Европы: в 1974-м и 2014-м побеждали немцы, в 2006-м итальянцы, а в 2010-м – испанцы. Еще одна любопытная деталь, связанная с австралийцами: на прошлом ЧМ они вместе с Испанией не вышли из группы, в то время как из нее же в 1/8 финала квалифицировались Голландия и Чили. Сейчас Австралия с Испанией сыграют на ЧМ, а голландцы и чилийцы пропустят весь турнир.

    ЧМ-2018 пройдет без лучших команд Южной Америки и Африки

    Это, согласно последним континентальным турнирам, Камерун и Чили. Камерунцы выиграли последний Кубок Африки, который проходил в начале 2017 года, а чилийцы дважды побеждали на Кубке Америки – в 2015 и 2016 годах. Обе сборные, напомним, приезжали в Россию на Кубок конфедераций: Камерун из группы не вышел, Чили добрался до финала. Лучшая команда Океании (по-прежнему Новая Зеландия) также не сыграет на ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФИФА
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии (13)
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    Наводчик
    1510812301
    Время идет. Все меняется. Едут лучшие.
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    Burtaze
    1510819215
    упс.....америкосов нету....какая прелесть....ТРИНИДАД И ТОБАГО респект и уважуха....оп-паньки...зинченко тож не приедет...прямо печалька.....
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    овертайм
    1510824616
    италию голандию и чил конечно будет не хватать, пусть они не так может сейчас и сильны, но игроки и традиции
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    TUMS
    1510824861
    Итальянцы сами виноваты, а надо было играть нормально в группе, не говоря уж в стыковых играх. А Исландия - молодцы.
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    Ч.В.Г.
    1510825195
    Жаль, что без Чили и Италии
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    Иван Петров
    1510835135
    Теперь осталось судей подобрать противоположных тупице Рокки.
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    fortune-bva
    1510838882
    Исландцы выиграли самую тяжелую европейскую отборочную группу с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово он имеет ввиду самую ровную тем и тяжелую группу? если иначе - я с ним не согласен!
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    vick-north-west
    1510858783
    И ни слова о том, что кроме Англии никто с Британских островов уже в 4й раз не фигурирует. Последний раз вместе с Англией Ирландия мелькнула в 2002 в Корее. Хорошо хоть англичане пока не пропускают, но скоро и к этому докатятся...
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    vodomut
    1510890805
    главное что мы знаем,что нам не светит
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