Мы наконец-то знаем всех участников ЧМ-2018. Вот они

Европа:
- Россия
- Бельгия
- Германия
- Англия
- Испания
- Польша
- Исландия
- Сербия
- Португалия
- Франция
- Швейцария
- Хорватия
- Швеция
- Дания
Азия:
- Иран
- Япония
- Южная Корея
- Саудовская Аравия
- Австралия
Южная Америка:
- Бразилия
- Аргентина
- Колумбия
- Уругвай
- Перу
Африка:
- Нигерия
- Египет
- Сенегал
- Тунис
- Марокко
Северная Америка:
- Мексика
- Коста-Рика
- Панама
Две сборные сыграют впервые
30 из 32 команд на чемпионатах мира хотя бы раз, но играли. При этом только три последний раз выступали на ЧМ в прошлом веке – Перу на ЧМ-1982, Египет на ЧМ-1990 и Марокко на ЧМ-1998. Дебютанты – сборные Исландии и Панамы. Исландцы выиграли самую тяжелую европейскую отборочную группу с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово, а Панама отобралась напрямую из североамериканской зоны, благодаря победе в последнем туре над Коста-Рикой и сенсационному поражению США от Тринидада и Тобаго.
На ЧМ сыграют семь чемпионов мира
Хотя бы по разу в своей истории чемпионами становились Германия, Испания, Франция, Аргентина, Англия, Бразилия и Уругвай. Все они сыграют на ЧМ-2018 в отличие от Италии, которая целых четыре раза выигрывала турнир, но следующим летом на нем не сыграет впервые за 60 лет. Последний раз чемпион пропускал турнир в 2006-м, тогда на ЧМ не отобрались уругвайцы.
У европейской команды отличный шанс выиграть ЧМ из-за Австралии
Так совпало, что в четырех турнирах, в которых принимала участие Австралия, победителем становилась команда из Европы: в 1974-м и 2014-м побеждали немцы, в 2006-м итальянцы, а в 2010-м – испанцы. Еще одна любопытная деталь, связанная с австралийцами: на прошлом ЧМ они вместе с Испанией не вышли из группы, в то время как из нее же в 1/8 финала квалифицировались Голландия и Чили. Сейчас Австралия с Испанией сыграют на ЧМ, а голландцы и чилийцы пропустят весь турнир.
ЧМ-2018 пройдет без лучших команд Южной Америки и Африки
Это, согласно последним континентальным турнирам, Камерун и Чили. Камерунцы выиграли последний Кубок Африки, который проходил в начале 2017 года, а чилийцы дважды побеждали на Кубке Америки – в 2015 и 2016 годах. Обе сборные, напомним, приезжали в Россию на Кубок конфедераций: Камерун из группы не вышел, Чили добрался до финала. Лучшая команда Океании (по-прежнему Новая Зеландия) также не сыграет на ЧМ-2018.