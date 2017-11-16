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Мы наконец-то знаем всех участников ЧМ-2018. Вот они

Европа:

  • Россия
  • Бельгия
  • Германия
  • Англия
  • Испания
  • Польша
  • Исландия
  • Сербия
  • Португалия
  • Франция
  • Швейцария
  • Хорватия
  • Швеция
  • Дания

Азия:

  • Иран
  • Япония
  • Южная Корея
  • Саудовская Аравия
  • Австралия

Южная Америка:

  • Бразилия
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Уругвай
  • Перу

Африка:

  • Нигерия
  • Египет
  • Сенегал
  • Тунис
  • Марокко

Северная Америка:

  • Мексика
  • Коста-Рика
  • Панама

Две сборные сыграют впервые

30 из 32 команд на чемпионатах мира хотя бы раз, но играли. При этом только три последний раз выступали на ЧМ в прошлом веке – Перу на ЧМ-1982, Египет на ЧМ-1990 и Марокко на ЧМ-1998. Дебютанты – сборные Исландии и Панамы. Исландцы выиграли самую тяжелую европейскую отборочную группу с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово, а Панама отобралась напрямую из североамериканской зоны, благодаря победе в последнем туре над Коста-Рикой и сенсационному поражению США от Тринидада и Тобаго.

На ЧМ сыграют семь чемпионов мира

Хотя бы по разу в своей истории чемпионами становились Германия, Испания, Франция, Аргентина, Англия, Бразилия и Уругвай. Все они сыграют на ЧМ-2018 в отличие от Италии, которая целых четыре раза выигрывала турнир, но следующим летом на нем не сыграет впервые за 60 лет. Последний раз чемпион пропускал турнир в 2006-м, тогда на ЧМ не отобрались уругвайцы.

У европейской команды отличный шанс выиграть ЧМ из-за Австралии

Так совпало, что в четырех турнирах, в которых принимала участие Австралия, победителем становилась команда из Европы: в 1974-м и 2014-м побеждали немцы, в 2006-м итальянцы, а в 2010-м – испанцы. Еще одна любопытная деталь, связанная с австралийцами: на прошлом ЧМ они вместе с Испанией не вышли из группы, в то время как из нее же в 1/8 финала квалифицировались Голландия и Чили. Сейчас Австралия с Испанией сыграют на ЧМ, а голландцы и чилийцы пропустят весь турнир.

ЧМ-2018 пройдет без лучших команд Южной Америки и Африки

Это, согласно последним континентальным турнирам, Камерун и Чили. Камерунцы выиграли последний Кубок Африки, который проходил в начале 2017 года, а чилийцы дважды побеждали на Кубке Америки – в 2015 и 2016 годах. Обе сборные, напомним, приезжали в Россию на Кубок конфедераций: Камерун из группы не вышел, Чили добрался до финала. Лучшая команда Океании (по-прежнему Новая Зеландия) также не сыграет на ЧМ-2018.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир
Комментарии (13)
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Наводчик
1510812301
Время идет. Все меняется. Едут лучшие.
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Burtaze
1510819215
упс.....америкосов нету....какая прелесть....ТРИНИДАД И ТОБАГО респект и уважуха....оп-паньки...зинченко тож не приедет...прямо печалька.....
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овертайм
1510824616
италию голандию и чил конечно будет не хватать, пусть они не так может сейчас и сильны, но игроки и традиции
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TUMS
1510824861
Итальянцы сами виноваты, а надо было играть нормально в группе, не говоря уж в стыковых играх. А Исландия - молодцы.
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Ч.В.Г.
1510825195
Жаль, что без Чили и Италии
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Иван Петров
1510835135
Теперь осталось судей подобрать противоположных тупице Рокки.
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fortune-bva
1510838882
Исландцы выиграли самую тяжелую европейскую отборочную группу с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово он имеет ввиду самую ровную тем и тяжелую группу? если иначе - я с ним не согласен!
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vick-north-west
1510858783
И ни слова о том, что кроме Англии никто с Британских островов уже в 4й раз не фигурирует. Последний раз вместе с Англией Ирландия мелькнула в 2002 в Корее. Хорошо хоть англичане пока не пропускают, но скоро и к этому докатятся...
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vodomut
1510890805
главное что мы знаем,что нам не светит
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