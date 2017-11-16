Мы наконец-то знаем всех участников ЧМ-2018. Вот они

Европа:

Россия

Бельгия

Германия

Англия

Испания

Польша

Исландия

Сербия

Португалия

Франция

Швейцария

Хорватия

Швеция

Дания

Азия:

Иран

Япония

Южная Корея

Саудовская Аравия

Австралия

Южная Америка:

Бразилия

Аргентина

Колумбия

Уругвай

Перу

Африка:

Нигерия

Египет

Сенегал

Тунис

Марокко

Северная Америка:

Мексика

Коста-Рика

Панама

Две сборные сыграют впервые

30 из 32 команд на чемпионатах мира хотя бы раз, но играли. При этом только три последний раз выступали на ЧМ в прошлом веке – Перу на ЧМ-1982, Египет на ЧМ-1990 и Марокко на ЧМ-1998. Дебютанты – сборные Исландии и Панамы. Исландцы выиграли самую тяжелую европейскую отборочную группу с Хорватией, Украиной, Турцией, Финляндией и Косово, а Панама отобралась напрямую из североамериканской зоны, благодаря победе в последнем туре над Коста-Рикой и сенсационному поражению США от Тринидада и Тобаго.

На ЧМ сыграют семь чемпионов мира

Хотя бы по разу в своей истории чемпионами становились Германия, Испания, Франция, Аргентина, Англия, Бразилия и Уругвай. Все они сыграют на ЧМ-2018 в отличие от Италии, которая целых четыре раза выигрывала турнир, но следующим летом на нем не сыграет впервые за 60 лет. Последний раз чемпион пропускал турнир в 2006-м, тогда на ЧМ не отобрались уругвайцы.

У европейской команды отличный шанс выиграть ЧМ из-за Австралии

Так совпало, что в четырех турнирах, в которых принимала участие Австралия, победителем становилась команда из Европы: в 1974-м и 2014-м побеждали немцы, в 2006-м итальянцы, а в 2010-м – испанцы. Еще одна любопытная деталь, связанная с австралийцами: на прошлом ЧМ они вместе с Испанией не вышли из группы, в то время как из нее же в 1/8 финала квалифицировались Голландия и Чили. Сейчас Австралия с Испанией сыграют на ЧМ, а голландцы и чилийцы пропустят весь турнир.

ЧМ-2018 пройдет без лучших команд Южной Америки и Африки

Это, согласно последним континентальным турнирам, Камерун и Чили. Камерунцы выиграли последний Кубок Африки, который проходил в начале 2017 года, а чилийцы дважды побеждали на Кубке Америки – в 2015 и 2016 годах. Обе сборные, напомним, приезжали в Россию на Кубок конфедераций: Камерун из группы не вышел, Чили добрался до финала. Лучшая команда Океании (по-прежнему Новая Зеландия) также не сыграет на ЧМ-2018.