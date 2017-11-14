Кобелев: «В матче с испанцами у сборной России мало возможностей играть первым номером, но, наверное, есть шансы в быстрых контратаках»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев признался, что хочет увидеть атакующий футбол с большим количеством моментов в товарищеском поединке между сборными России и Испании. По мнению специалиста, подопечным Станислава Черчесова стоит сыграть на контратаках.

Матч состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я не люблю делать прогнозы, потому что в футболе это неблагодарное дело. Но все мы прекрасно понимаем, что сборная Испании на сегодняшний день – одна из лучших команд мира. Поэтому легко нам не будет. Я хотел бы увидеть остроатакующий футбол с обилием хороших моментов. В том числе и с нашей стороны.

Мне сложно судить по составу, потому что решение принимает тренерский штаб. Мне кажется, что Станислав Черчесов уже определился с обоймой футболистов, на которых он рассчитывает, и тактикой команды. Думаю, что какие-то изменения по сравнению с матчем с аргентинцами будут.

Думаю, что при выборе состава акцент будут сделан на те связи, которые понадобятся нашей команде на чемпионате мира. Поэтому в товарищеской игре результат отходит на второй план. Полагаю, что в матче с испанцами у нас мало возможностей играть первым номером, но, наверное, есть шансы в быстрых контратаках.

Мы все понимаем, что только за счет командной игры и командных действий наша сборная сейчас может добиться результата. И при развитии атак игрокам надо как можно меньше терять мяч и как можно быстрее доставлять его на половину поля противника. И только тогда у нас будут шансы. При наличии таких скоростных футболистов, как Федор Смолов и Александр Кокорин, у нас есть возможности быстро выходить в атаку. Конечно, при условии организации их поддержки», – сказал Кобелев.