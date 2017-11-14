Паоло Каннаваро: «Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом»

Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро считает, что сборная Италии потеряла шансы на попадание на чемпионат мира-2018 не вчера, а 15 лет назад. Он критически отнесся к натурализованным иностранцам в итальянском футболе.

«Друзья, мы потеряли чемпионат мира не сегодня. Это произошло еще 15 лет назад, когда наших парней несправедливо игнорировали и в сборную стали приглашать неудачников со всех концов света. Мы дали им известность и умения, за что спасибо нашим тренерам, которые остаются лучшими в мире. Надеюсь, что после того как мы достигли дна, наш футбол наконец-то ждут реформы.

Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом и мешают молодым игрокам. Уходите прочь!

Хвала Джиджи Буффону, который мог стать единственным футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Надеюсь, что его слезы станут последними в нашем футболе. Я поддерживаю молодежь, которая придет в новую сборную Италии» – написал он в своем инстаграме.

Напомним, что сборная Швеции пробилась на чемпионат мира в России, обыграв Италию по сумме двух встреч в стыковых матчах.

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