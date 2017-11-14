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  • Паоло Каннаваро: «Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом»

Паоло Каннаваро: «Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом»

14 ноября 2017, 08:41
25

Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро считает, что сборная Италии потеряла шансы на попадание на чемпионат мира-2018 не вчера, а 15 лет назад. Он критически отнесся к натурализованным иностранцам в итальянском футболе.

«Друзья, мы потеряли чемпионат мира не сегодня. Это произошло еще 15 лет назад, когда наших парней несправедливо игнорировали и в сборную стали приглашать неудачников со всех концов света. Мы дали им известность и умения, за что спасибо нашим тренерам, которые остаются лучшими в мире. Надеюсь, что после того как мы достигли дна, наш футбол наконец-то ждут реформы.

Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом и мешают молодым игрокам. Уходите прочь!

Хвала Джиджи Буффону, который мог стать единственным футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира. Надеюсь, что его слезы станут последними в нашем футболе. Я поддерживаю молодежь, которая придет в новую сборную Италии» – написал он в своем инстаграме.

Напомним, что сборная Швеции пробилась на чемпионат мира в России, обыграв Италию по сумме двух встреч в стыковых матчах.

«Пора прощаться с мумиями». Сборная Италии выглядит позорно

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Сассуоло Каннаваро Паоло Буффон Джанлуиджи
Комментарии (25)
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pravda
1510639413
Почему ни один наш игрок не говорит про наших мумий-зомби которые управляют футболом!? Потому что им рот деньгами заткнули!
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alex1951
1510642088
Оказывается Россия не одинока в этом бардаке,под названием - порядок.. Италия старается не отставать, но там ,уверен ,шмон наведут быстрее!
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razory
1510644786
Очень их жаль что не вышли
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RedWhiteFans2
1510645594
Если такие гранды как Италия не выходят на ЧМ, то можно представить где была бы Россия если бы ей пришлось выходить из группы самостоятельно.
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inzek
1510645789
через пол года кто-то из наших произнесет такую же пламенную речь! осталось угадать у кого первым сдадут нервы и польётся правда-матка!
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Робинзон
1510646594
Буффона в мавзолей что с ним носитесь как с писаной торбой у нас своих забот полон рот .
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TY13R
1510646927
горькая правда которая уже ничего не изменит((
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dok66
1510661987
Что-то его слова сильно напоминают ситуацию в нашем футболе . Вам не кажется ? Де жа вю !
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romvad
1510698917
Реально, только мумия могла назначить Вентуру главным тренером сборной...
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romvad
1510699192
Каннаваро, как типичный итальянец, не удержался от восхваления своей страны. "Станем снова Италией, которой завидует весь мир". В переводе этих слов нет. Они, кстати, и правда думают, что им все завидуют.
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