Семшов: «Березуцким уже будет тяжеловато в сборной»

Тренер тульского «Арсенала» и бывший игрок сборной России Игорь Семшов не видит смысла в ведении разговоров о возвращении в национальную команды братьев Березуцких.

«Я думаю, они сами должны для себя решить. У них все-таки возраст, и они адекватно оценивают ситуацию и свои способности. Скорости в современном футболе стали намного выше, чем раньше. Мне кажется, им будет тяжеловато. Плюс еще выступления за ЦСКА, которые отнимают большое количество сил», – считает Семшов.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.