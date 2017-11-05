Серия А. «Ювентус» победил «Беневенто» и обогнал «Интер» в таблице, матч «Удинезе» – «Лацио» перенесен и другие результаты

«Ювентус» обыграл «Беневенто» в матче 16-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.
Туринцы набрали 31 очко и поднялись на вторую строчку в чемпионате, обогнав «Интер». «Беневенто» без набраных очков идет на последнем месте.
Также матч «Удинезе» – «Лацио» был перенесен из-за сильного ливня.
С остальными результатами можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур
Голы: 0:1 — Сукулини, 6; 1:1 — Чеппителли, 28; 2:1 — Фараго, 85.
Нереализованный пенальти: Чигарини, 11.
Голы: 0:1 — Жерсон, 5; 1:1 — Верету; 1:2 — Жерсон; 2:2 — Симеоне; 2:3 — Манолас; 2:4 — Перотти, 87.
Ювентус – Беневенто – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Чичретти, 19; 1:1 — Игуаин, 57; 2:1 — Куадрадо, 66.
Источник: Бомбардир.ру