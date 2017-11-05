Серия А. «Ювентус» победил «Беневенто» и обогнал «Интер» в таблице, матч «Удинезе» – «Лацио» перенесен и другие результаты

«Ювентус» обыграл «Беневенто» в матче 16-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

Туринцы набрали 31 очко и поднялись на вторую строчку в чемпионате, обогнав «Интер». «Беневенто» без набраных очков идет на последнем месте.

Также матч «Удинезе» – «Лацио» был перенесен из-за сильного ливня.

С остальными результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Кальяри – Верона – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Сукулини, 6; 1:1 — Чеппителли, 28; 2:1 — Фараго, 85.

Нереализованный пенальти: Чигарини, 11.

Кьево – Наполи – 0:0 (0:0)

Фиорентина – Рома – 2:4 (2:2)

Голы: 0:1 — Жерсон, 5; 1:1 — Верету; 1:2 — Жерсон; 2:2 — Симеоне; 2:3 — Манолас; 2:4 — Перотти, 87.

Ювентус – Беневенто – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Чичретти, 19; 1:1 — Игуаин, 57; 2:1 — Куадрадо, 66.

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