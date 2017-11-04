Лига 1. «Нант» Раньери обыграл «Тулузу» и временно поднялся на третью строчку и другие результаты

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Нант» обыграл «Тулузу» со счетом 2:1.

Команда Клаудио Раньери набрала 23 очка и временно поднялась на третью строчку в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 12 месте с 15-ю очками.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

Монако – Генгам – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 — Карильо, 10; 2:0 — Траоре, 27; 3:0 — Кейта, 36; 4:0 — Фабиньо (с пенальти), 45+1; 5:0 — Траоре, 76; 6:0 — Карильо, 78.

Монпелье – Амьен – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Сио, 82; 1:1 — Авелар, 88.

Нант – Тулуза – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Томассон, 16; 1:1 — Блин, 60; 2:1 — Сала, 67.

Труа – Старсбур – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Сук Хын-Юн, 48; 2:0 — Хауи, 55; 3:0 — Ниане, 90+3.

Удаление: нет — Да Коста, 31.

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