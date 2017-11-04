Лига 1. «Нант» Раньери обыграл «Тулузу» и временно поднялся на третью строчку и другие результаты

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Нант» обыграл «Тулузу» со счетом 2:1.
Команда Клаудио Раньери набрала 23 очка и временно поднялась на третью строчку в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 12 месте с 15-ю очками.
С другими результатами можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур
Голы: 1:0 — Карильо, 10; 2:0 — Траоре, 27; 3:0 — Кейта, 36; 4:0 — Фабиньо (с пенальти), 45+1; 5:0 — Траоре, 76; 6:0 — Карильо, 78.
Голы: 1:0 — Сио, 82; 1:1 — Авелар, 88.
Голы: 1:0 — Томассон, 16; 1:1 — Блин, 60; 2:1 — Сала, 67.
Голы: 1:0 — Сук Хын-Юн, 48; 2:0 — Хауи, 55; 3:0 — Ниане, 90+3.
Удаление: нет — Да Коста, 31.
Источник: Бомбардир.ру