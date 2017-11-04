Лига 1. «ПСЖ» без Неймара разгромил «Анжер»

Матч 12-го тура чемпионата Франции «Анжер» – «ПСЖ» завершился победой гостей со счетом 5:0.
На счету Юлиана Дракслера один гол. Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани оформили по дублю.
Уругваец стал пятым по скорости игроком Лиги 1, забившим 100 мячей.
Неймар не сыграл из-за ушиба, полученного в матче Лиги чемпионов против «Андерлехта» (5:0).
Команда Унаи Эмери сохранила первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур
Голы: 0:1 – Мбаппе, 5; 0:2 – Дракслер, 14; 0:3 – Кавани, 30; 0:4 – Кавани, 60; 0:5 – Мбаппе, 84.
Источник: Бомбардир.ру