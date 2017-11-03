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  • Неймар не сыграет с «Анжером» из-за ушиба, Ди Мария – из-за беременности жены

Неймар не сыграет с «Анжером» из-за ушиба, Ди Мария – из-за беременности жены

3 ноября 2017, 18:21
4

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет против «Анжера» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Бразилец пропустит встречу из-за ушиба, полученного в матче Лиги чемпионов против «Андерлехта» (5:0). Ранее главный тренер парижан Унаи Эмери сказал, что 25-летний форвард плохо себя чувствует.

Вингер Анхель Ди Мария и защитник Маркиньос получили выходные из-за беременности жен. Полузащитник Тиаго Мотта не примет участия в матче из-за проблем с коленом.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Монако» на четыре очка.

Источник: FourFourTwo
Франция. Лига 1 ПСЖ Ди Мария Анхель Неймар
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1509727589
У всех проблемы. Один только Эдинсон Кавани как всегда готов к бою.
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kykyi
1509743151
"Ди Мария- из за беременности жены", хрен натер?
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арейская
1509757092
Все девять месяцев беременности играть не будут?
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Decorhome
1509818156
Звездные заморочки
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