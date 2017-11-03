Неймар не сыграет с «Анжером» из-за ушиба, Ди Мария – из-за беременности жены

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет против «Анжера» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Бразилец пропустит встречу из-за ушиба, полученного в матче Лиги чемпионов против «Андерлехта» (5:0). Ранее главный тренер парижан Унаи Эмери сказал, что 25-летний форвард плохо себя чувствует.

Вингер Анхель Ди Мария и защитник Маркиньос получили выходные из-за беременности жен. Полузащитник Тиаго Мотта не примет участия в матче из-за проблем с коленом.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Монако» на четыре очка.