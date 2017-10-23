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    Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о нынешнем формате лимита на легионеров в чемпионате России.

    «Необходимо ужесточить лимит на легионеров в российском чемпионате, как это уже сделано практически во всех странах. Что я имею в виду под ужесточением – необходимо хотя-бы четыре доморощенных игрока в заявке на каждый матч. К сожалению, нужно оставить пока лимит, когда на поле всего пять россиян. Если бы их было шесть – было бы идеально. Этот лимит нужен для того, чтобы российские клубы заботились о молодых футболистах и уделяли внимание их развитию. Пусть на ранних этапах становления молодым ребятам доверяют. У нас же бывает наоборот – многие клубы покупают легионеров, не всегда хороших, и наигрывают их для других национальных сборных, вместо того чтобы дать шанс российским молодым игрокам. Они ведь могут в будущем стать футболистами сборной России или просто кумирами своего клуба.

    В российском чемпионате сложится такая ситуация, когда молодым игрокам начнут доверять. Тогда в Европе наши клубы будут ставить российских футболистов в еврокубках. Они будут получать значительный опыт и расти как игроки международного уровня. Чтобы все начало меняться, необходимо ввести такую систему зарплат, которая будет поощрять и стимулировать молодых игроков играть в футбол и выкладываться в каждом матче. Это бонусная система, при которой тебе платят за выигранные матчи и выполненные задачи. В таком случае футболист не сидит на скамейке и получает за это 2 миллиона евро в год», – сказал 37-летний россиянин.

    На клубном уровне Булыкин играл за «Локомотив», «Динамо», «Байер-04», «Андерлехт», «Аякс», «Твенте» и «Волгу».

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2017 20:30
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 10:50

      а зачем их вообще поощрять и стимулировать, они в футбол насильно что-ли пришли.

      1
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 24 октября 2017, 00:10

      Так вот почему Дима хочет ужесточить лимит...С 14 июня 2017года назначен советником президента фк Локо.Займётся вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба.Боится что его работу никто не увидит без ужесточения лимита.

      0
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 23 октября 2017, 23:50

      жополиз стремится в думу

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      Рейтинг: +527

      трениришко 23 октября 2017, 23:19

      "покупают легионеров, не всегда хороших" не берут в национальные сборные.
      Надо еще чтобы пару марсиан в заявку включали.

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 23 октября 2017, 22:34

      А это вообще кто?Авторитета ноль,а туда же...ЖоППе слово не давали!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > АрбузБушь 23 октября 2017, 22:57

      Ну прям супер звезда мирового футбола!Гы гы!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > mutabor0992 23 октября 2017, 23:04

      мне кажется этот комментарий можно вполне резонно тебе переадресовать)

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      Рейтинг: +527

      трениришко > mutabor0992 23 октября 2017, 23:19

      Это бревно покруче Дзюбы

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > трениришко 23 октября 2017, 23:37

      Как игрок -да.Но сейчас говорит глупости.

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > Chesn0k 23 октября 2017, 23:46

      И тебе...)

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 октября 2017, 22:02

      Всё по делу. Всем, кто поливает Булыкина советую для начала ознакомиться с лимитами в других европейских странах, а есть он во всех европейских странах и не только. Основное отличие от сегодняшнего нашего лимита в том, что там лимит обязует ставить в заявку определённое количество доморощенных (отыгравших в молодёжках не менее 2х лет) игроков.

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > Chesn0k 23 октября 2017, 22:30

      Просвети а в АПЛ какой лимит?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > mutabor0992 23 октября 2017, 22:42

      8 доморощенных в заявке + для легионеров-неевропейцев миниммум 75% за сборную за последние 2 года и эта сборная должна быть не ниже 75 места в рейтинге фифа. это было 2 года назад, сейчас точно не знаю, но планировали ужесточать.

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > Chesn0k 23 октября 2017, 22:52

      Ну и кто В М.Ю. или Челси доморощенный?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > mutabor0992 23 октября 2017, 23:01

      давай заявку, я скажу

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > Chesn0k 23 октября 2017, 23:41

      Ты что не смотришь АПЛ?Куртуа,Луиз,Кэйхил,Алонсо,Рюдигер,Фабрегас,Канте,Виллиан,Азар,Педро,Мората.Думаю достаточно.И кто из них доморощенный?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > mutabor0992 23 октября 2017, 23:44

      заявка на сезон состоит не только из тех 11, что ты помнишь))

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > Chesn0k 23 октября 2017, 23:49

      кули толку их ставить в заявку просидят на лавке и мастерства наберутся как же бесят эти булычкины туповатые

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > Chesn0k 23 октября 2017, 23:49

      Это уже отмазон.Просто я тебе написал на память,кто последнее время выходит играть.А кто там в заявке мне по барабану.А заявку кликни на названии команды и будет тебе счастие.

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      mutabor0992 > Garrincha58 23 октября 2017, 23:54

      Абсолютно правильно!Болелы платят деньги за билет,не для того чтобы на своих кривоногих буратин смотреть.И по фиг кто играет,лишь бы своя команда побеждала.И еще...Кто купит клуб,я имею ввиду владельцев,если лимит на легионеров сразу делает проект убыточным?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > mutabor0992 23 октября 2017, 23:58

      просто ты расписался в своём дилетантстве. ничего не знаешь, а бежишь на сайт поливать грязью уважаемого человека, который побольше тебя пожил и в реальности сыграл больше, чем ты в фифе.

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      Chesn0k > Garrincha58 24 октября 2017, 00:03

      они живут и тренируются вместе с командой мастеров, вместе с ними ездят на матчи и в случае травм являются ближайшим резервом. это не гарантирует того, что они сами станут звёздами, но это даёт огромный урок, который больше нигде не получить. я думаю, что придумали это неглупые люди, которые футбол не только по тв смотрят.

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      mutabor0992 > Chesn0k 24 октября 2017, 00:05

      Во первых с чего ты решил,что он старше?Во вторых если его уважаешь ты,это не означает,что я его тоже должен уважать.В третьих до моих рекордов в фифе ему как до луны пешком.Ну и в четвертых ты переводишь тему...Ах да и p.s.Где и в чем я расписался?Документ с подписью покажешь?Балабол!За слова надо отвечать потцанчик.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Chesn0k 24 октября 2017, 00:29

      Для справки, у Челси в заявки в Апл два англичанина, Кехил (31 год) и какой-то парень (19 лет) ещё не одной игры не сыграл

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Alex ostrov 24 октября 2017, 11:48

      доморощенным может быть и иностранец, главное, чтобы он несколько лет отыграл за молодёжку

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 октября 2017, 21:59

      Так и помер,Митрич(с)))

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 23 октября 2017, 21:41

      Ну и будет этот футболист на лавке получать не 2 млн евро, а 500 тыс. И что? Лавка от этого менее удобная станет? Тут все согласятся и за пару-тройку тыс евро так "поработать". Надо как при Советской власти-зарплату среднюю по стране платить, чтоб стимул был в Европу у наших футболистов бежать не оглядываясь: из-за высокой зарплаты. Тогда может и будет толк.
      И про тренеров Булыкин забыл: тоже надо своих взращивать. Даешь лимит на тренеров и не только главных. Чтоб российских игроков-кумиров растили российские тренеры-специалисты по российским футбольным методикам на зависть всему футбольному миру.

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 23 октября 2017, 21:30

      Да, и будем все смотреть на "булыкиных" доморощенных, которые в футбол играть не умеют.

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > Kollljan 23 октября 2017, 23:43

      У нас некоторые считают его супер звездой футбола.В смысле Булыкина.

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 23 октября 2017, 21:15

      у нас что те кто заканчивает играть сразу же тупебют

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