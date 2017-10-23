Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о нынешнем формате лимита на легионеров в чемпионате России.

«Необходимо ужесточить лимит на легионеров в российском чемпионате, как это уже сделано практически во всех странах. Что я имею в виду под ужесточением – необходимо хотя-бы четыре доморощенных игрока в заявке на каждый матч. К сожалению, нужно оставить пока лимит, когда на поле всего пять россиян. Если бы их было шесть – было бы идеально. Этот лимит нужен для того, чтобы российские клубы заботились о молодых футболистах и уделяли внимание их развитию. Пусть на ранних этапах становления молодым ребятам доверяют. У нас же бывает наоборот – многие клубы покупают легионеров, не всегда хороших, и наигрывают их для других национальных сборных, вместо того чтобы дать шанс российским молодым игрокам. Они ведь могут в будущем стать футболистами сборной России или просто кумирами своего клуба.

В российском чемпионате сложится такая ситуация, когда молодым игрокам начнут доверять. Тогда в Европе наши клубы будут ставить российских футболистов в еврокубках. Они будут получать значительный опыт и расти как игроки международного уровня. Чтобы все начало меняться, необходимо ввести такую систему зарплат, которая будет поощрять и стимулировать молодых игроков играть в футбол и выкладываться в каждом матче. Это бонусная система, при которой тебе платят за выигранные матчи и выполненные задачи. В таком случае футболист не сидит на скамейке и получает за это 2 миллиона евро в год», – сказал 37-летний россиянин.

На клубном уровне Булыкин играл за «Локомотив», «Динамо», «Байер-04», «Андерлехт», «Аякс», «Твенте» и «Волгу».