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Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров

23 октября 2017, 20:30
38

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о нынешнем формате лимита на легионеров в чемпионате России.

«Необходимо ужесточить лимит на легионеров в российском чемпионате, как это уже сделано практически во всех странах. Что я имею в виду под ужесточением – необходимо хотя-бы четыре доморощенных игрока в заявке на каждый матч. К сожалению, нужно оставить пока лимит, когда на поле всего пять россиян. Если бы их было шесть – было бы идеально. Этот лимит нужен для того, чтобы российские клубы заботились о молодых футболистах и уделяли внимание их развитию. Пусть на ранних этапах становления молодым ребятам доверяют. У нас же бывает наоборот – многие клубы покупают легионеров, не всегда хороших, и наигрывают их для других национальных сборных, вместо того чтобы дать шанс российским молодым игрокам. Они ведь могут в будущем стать футболистами сборной России или просто кумирами своего клуба.

В российском чемпионате сложится такая ситуация, когда молодым игрокам начнут доверять. Тогда в Европе наши клубы будут ставить российских футболистов в еврокубках. Они будут получать значительный опыт и расти как игроки международного уровня. Чтобы все начало меняться, необходимо ввести такую систему зарплат, которая будет поощрять и стимулировать молодых игроков играть в футбол и выкладываться в каждом матче. Это бонусная система, при которой тебе платят за выигранные матчи и выполненные задачи. В таком случае футболист не сидит на скамейке и получает за это 2 миллиона евро в год», – сказал 37-летний россиянин.

На клубном уровне Булыкин играл за «Локомотив», «Динамо», «Байер-04», «Андерлехт», «Аякс», «Твенте» и «Волгу».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Булыкин Дмитрий
Комментарии (38)
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VVM1964
1508780281
БУЛЫКИН , ТЫ В ДЕПУТАТЫ СОБРАЛСЯ ИЛИ ИНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ ВЫБРАЛ ? НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ " ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ ТОВАРИЩ " - ПОЛИТИКУ " СВЕРХУ " ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕШЬ .
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multi1984
1508780388
Жаба ест Дмитрия,что Погребняк получает столько женег…
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insider_retro
1508780462
Много текста, немного патриотизма и всё во благо отечественного футбола... Прослезился... Хоть кто-то не равнодушен в этом вопросе!...))
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mukhakha
1508782101
Все правильно и красиво сказано. Один вопрос: На клубном уровне Булыкин играл за «Локомотив», «Динамо», «Байер-04», «Андерлехт»,???ГДЕ Ден Хааг???? «Аякс», «Твенте» и «Волгу». =)
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raritet
1508782164
при всем уважении к футболистам, ранее игравших и за сбродную и за команды РФПЛ, не могу не возразить. 1. Никто и никогда не отменял закона о свободной конкуренции .И поэтому , если сделать Первый шаг- ужесточить лимит, то почему не сделать следующий Второй шаг- обязательное посещение футбольных матчей для всех лиц РФ не имеющих справку о том, что они не в состоянии добраться до стадиона, ну и как следствие Третий шаг- лица , уклоняющиеся от боления за клуб родного города приравнивать к врагам народа...ну а дальше ...все знают.Так что Дима, извини.
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Kollljan
1508783407
Да, и будем все смотреть на "булыкиных" доморощенных, которые в футбол играть не умеют.
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Eddyson
1508784095
Ну и будет этот футболист на лавке получать не 2 млн евро, а 500 тыс. И что? Лавка от этого менее удобная станет? Тут все согласятся и за пару-тройку тыс евро так "поработать". Надо как при Советской власти-зарплату среднюю по стране платить, чтоб стимул был в Европу у наших футболистов бежать не оглядываясь: из-за высокой зарплаты. Тогда может и будет толк. И про тренеров Булыкин забыл: тоже надо своих взращивать. Даешь лимит на тренеров и не только главных. Чтоб российских игроков-кумиров растили российские тренеры-специалисты по российским футбольным методикам на зависть всему футбольному миру.
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Chesn0k
1508785371
Всё по делу. Всем, кто поливает Булыкина советую для начала ознакомиться с лимитами в других европейских странах, а есть он во всех европейских странах и не только. Основное отличие от сегодняшнего нашего лимита в том, что там лимит обязует ставить в заявку определённое количество доморощенных (отыгравших в молодёжках не менее 2х лет) игроков.
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mutabor0992
1508787240
А это вообще кто?Авторитета ноль,а туда же...ЖоППе слово не давали!
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Garrincha58
1508791834
жополиз стремится в думу
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