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    Лига 1. «Нант» Раньери поднялся на третье место, обыграв «Генгам», и другие результаты

    Завершились субботние матчи десятого тура Лиги 1. «Нант» победил «Генгам» и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

    «Дижон» в гостях одержал победу над «Метцом» (1:2) и расположился на 17-й строчке с девятью очками. «Метц» с тремя очками занимает последнее место в турнирной таблице.

    С другими результатами матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Амьен – Бордо– 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Н’Госсо, 64.

    Анжер – Тулуза – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Диоп, 38.

    Метц – Дижон – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Варроль, 10; 1:1 — Ру, 45; 1:2 — Слити, 49.

    Удаление: Дианье, 70 — нет.

    Нант – Генгам – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Авазием, 9; 1:1 — Камара, 70; 2:1 — Туре, 86.

    Ренн – Лилль – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Буриго, 6.

    Удаление: Мендил, 85 — нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 22:56
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