Ташуев недоволен ротацией состава сборной Черчесовым

Бывший главный тренер «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев выступил с критикой в адрес Станислава Черчесова за постоянную ротацию состава национальной команды. По его словам, до старта чемпионата мира-2018 осталось всего несколько товарищеских матчей, в которых нужно наигрывать основной состав, а не менять футболистов от игры к игре.

«До самого ЧМ у нас осталось всего несколько матчей, и мы снова начинаем менять состав, выставлять новых игроков. В матче с Ираном вышла новые задняя и средняя линии. Я почему-то думал, что Станислав Саламович Черчесов поставит тот же состав, что и с Южной Кореей, а потом будет делать замены. Ведь нужно наигрывать команду, особенно в обороне. Сейчас Илья Кутепов в «основе», а будет ли он играть на ЧМ? Кто ж знает…

Нужно наигрывать взаимодействия, в полузащите тоже играет Дмитрий Тарасов, в запасе Далер Кузяев. Один Миранчук играет, другой сидит. Ну сколько можно пробовать-то? Мне кажется, что это уже перебор.

Все-таки футбол основан на взаимодействии, игроки должны чувствовать и знать, кому и когда давать пас. Оборона — вообще полная оборона, все выстроено как часы. А у нас состав постоянно меняется.

Наша сборная сейчас играет в лоскутный футбол, и все из-за того, что состав постоянно меняется. Не было еще два матча подряд, чтобы выходил один и тот же состав. Смотрим, как у сборной Испании игроки чувствуют друг друга, так они и играют всегда одним составом. У нас же появляются новые люди.

Кузяев в этом матче выполнил большой объем работы, но в плане игрового интеллекта и креатива он немного уступает Дзагоеву и Головину. Конечно, они травмированы пока, а Кузяев пока посильнее того же Тарасова. Но вопрос в другом — давайте ставить тогда его в состав, но выходит Тарасов. Этот момент немного напрягает», – заявил Ташуев.

Напомним, что товарищеский матч сборных России и Ирана прошел накануне в Казани. Счет встречи – 1:1.