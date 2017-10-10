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    Кандрева ждет стыковых матчей сборной Италии

    Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева рассказал о настрое своей команды в матче с Албанией после неудачи во встрече с Македонией в предыдущем туре отборочного турнира чемпионата мира-2018.

    «После матча с Македонией мы должны были доказать, прежде всего себе, что можем побеждать. Сегодняшняя победа – это хороший результат для нас.

    Победы никогда не бывают банальными. Никогда нельзя гарантировать победу до матча. Мы поговорили внутри сборной и поняли, что все должны поддерживать друг друга. Вот с таким настроем и нужно выходить на поле в каждом матче.

    Теперь мы будем ждать стыковых матчей», – сказал Кандрева.

    Матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Албания – Италия закончился со счетом 0:1.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2017 07:44
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