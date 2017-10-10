Кандрева ждет стыковых матчей сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева рассказал о настрое своей команды в матче с Албанией после неудачи во встрече с Македонией в предыдущем туре отборочного турнира чемпионата мира-2018.

«После матча с Македонией мы должны были доказать, прежде всего себе, что можем побеждать. Сегодняшняя победа – это хороший результат для нас.

Победы никогда не бывают банальными. Никогда нельзя гарантировать победу до матча. Мы поговорили внутри сборной и поняли, что все должны поддерживать друг друга. Вот с таким настроем и нужно выходить на поле в каждом матче.

Теперь мы будем ждать стыковых матчей», – сказал Кандрева.

Матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 Албания – Италия закончился со счетом 0:1.