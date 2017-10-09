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    Силкин: «Ошибки у сборной России есть во всех линиях, тренерский штаб будет их исправлять»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин надеется, что сборная России будет прибавлять от матча к матчу. По его словам, ошибок в игре пока хватает, но тренерский штаб национальной команды их исправит.

    В субботу россияне в товарищеском поединке переиграли Южную Корею (4:2). Завтра подопечным Станислава Черчесова в Казани предстоит провести контрольную встречу с Ираном. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

    «Конечно, хочется, чтобы от игры к игре ошибок было меньше, чтобы команда прибавляла, чтобы становилась от игры к игре монолитнее, чтобы болельщики и специалисты с хорошей перспективой ждали домашнего чемпионата мира. Сейчас новые футболисты вливаются в состав, и сложно ждать, что не будет ошибок. Ошибки есть, во всех линиях, во всех фазах, тренерский штаб будет их исправлять.

    Мне нравится, когда команды играют в атакующий футбол. Мне лично, это мое мнение, хотелось бы видеть впереди трех нападающих – Кокорина, Смолова, Дзюбу», – сказал Силкин.

    Напомним, Дзюба не был приглашен в сборную на матчи с Южной Кореей и Ираном.

    Источник: Р-Спорт

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    09.10.2017 14:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 октября 2017, 17:20

      Особенно видны ошибки во вратарской линии, вот с неё начинайте исправлять

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 17:13

      Успеет ли и по силам ли этому тренерскому штабу.

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