Силкин: «Ошибки у сборной России есть во всех линиях, тренерский штаб будет их исправлять»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин надеется, что сборная России будет прибавлять от матча к матчу. По его словам, ошибок в игре пока хватает, но тренерский штаб национальной команды их исправит.

В субботу россияне в товарищеском поединке переиграли Южную Корею (4:2). Завтра подопечным Станислава Черчесова в Казани предстоит провести контрольную встречу с Ираном. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Конечно, хочется, чтобы от игры к игре ошибок было меньше, чтобы команда прибавляла, чтобы становилась от игры к игре монолитнее, чтобы болельщики и специалисты с хорошей перспективой ждали домашнего чемпионата мира. Сейчас новые футболисты вливаются в состав, и сложно ждать, что не будет ошибок. Ошибки есть, во всех линиях, во всех фазах, тренерский штаб будет их исправлять.

Мне нравится, когда команды играют в атакующий футбол. Мне лично, это мое мнение, хотелось бы видеть впереди трех нападающих – Кокорина, Смолова, Дзюбу», – сказал Силкин.

Напомним, Дзюба не был приглашен в сборную на матчи с Южной Кореей и Ираном.