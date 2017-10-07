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    Манджукич и Брозович могут не сыграть в решающем матче отбора против Украины

    В матче девятого тура европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против сборной Финляндии два игрока сборной Хорватии получили повреждения. Речь идет о нападающем Марио Манджукиче и полузащитнике Марсело Брозовиче.

    По словам главного тренера «шахматных» Анте Чачича, травма игрока итальянского «Ювентуса» может быть серьезной, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

    Таким образом, участие этих двух игроков в матче десятого тура против Украины под вопросом. Именно в нем будет определяться, кто займет вторую строчку в группе, дающую возможность отобраться на ЧМ-2018 через стыковые встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 08:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +301

      23igkra 7 октября 2017, 09:30

      Вот там у них заруба будет

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 октября 2017, 08:37

      Хорваты скорее всего пролетают судя по игре в последнем туре двух этих сборных. Шевченко из хохлов все жилы вынимает.

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