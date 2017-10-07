Манджукич и Брозович могут не сыграть в решающем матче отбора против Украины

В матче девятого тура европейского отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против сборной Финляндии два игрока сборной Хорватии получили повреждения. Речь идет о нападающем Марио Манджукиче и полузащитнике Марсело Брозовиче.

По словам главного тренера «шахматных» Анте Чачича, травма игрока итальянского «Ювентуса» может быть серьезной, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Таким образом, участие этих двух игроков в матче десятого тура против Украины под вопросом. Именно в нем будет определяться, кто займет вторую строчку в группе, дающую возможность отобраться на ЧМ-2018 через стыковые встречи.