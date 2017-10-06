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    Отбор на ЧМ-2018. Украинцы победили в Косово, сборная Исландии разгромила турков и другие результаты

    Гол Леарта Пакярады в свои ворота и Андрея Ярмоленко – в чужие принес сборной Украины победу в матче против команды Косово в рамках 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018.

    В параллельных матчах исландцы на выезде разгромили команду Турции, а Хорватия на последних минутах основного времени упустила победу над Финляндией.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 9-й тур

    Косово – Украина – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пакярада, 60; 0:2 – Ярмоленко, 87.

    Турция – Исландия – 0:3 (0:2)

    Гол: 0:1 – Гудмундссон, 32; 0:2 – Бьярнасон, 39; 0:3 – Арнасон, 50.

    Хорватия – Финляндия – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Манджукич, 57; 1:1 – Соири, 90.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 23:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 7 октября 2017, 01:55

      Мирча Луческу агент Кремля

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > VIKZH 7 октября 2017, 04:29

      Это что? Снова у тебя русские виноваты? Зеркало в туалете поставь!

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 7 октября 2017, 00:51

      Не турков, а турок.
      Исландцы просто космос )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 7 октября 2017, 00:17

      Исландцы молодцы! Турция потеряла всякие шансы приехать в Россию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 7 октября 2017, 00:04

      Украина перебегала! Главный матч теперь в понедельник в Киеве!)))90% даже при выходу на ЧМ в рашу, мы туда не поедим, но показать, что мы достойны играть на таком турнире, был бы он не в этой "стране" мы обязаны!)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > SD-Podonok 7 октября 2017, 00:33

      Да и нахрен вы нам тут нужны. Как говорил Ромка Широков:" сидите дома, епта!"

      0
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      Рейтинг: +255

      aleksander > SD-Podonok 7 октября 2017, 00:44

      Футболистов сб.Украины мы ждём!!! Это ЧМ по футболу! Здесь не должно быть политики...!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > АрбузБушь 7 октября 2017, 00:55

      Поддерживаю!

      5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 октября 2017, 23:57

      исландия сербия думаю не упустят домашние матчи с аутами

      1
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      Рейтинг: +255

      aleksander 6 октября 2017, 23:54

      вот то что Исландия так укатала турков... это дАААА!!!! не ожидал....

      3
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      Рейтинг: +255

      aleksander > aleksander 6 октября 2017, 23:57

      в подтверждение ... Луческу "мертвый тренер", думал ну мало ли не получилось с "Зеней" а он... тупняк чистой воды,который выезжал за счет Очень хороших бразильцев в Шахтере!!!!

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > aleksander 6 октября 2017, 23:59

      да нормальный луческу уважаемый много чего выиграл, это политпроект проклятый, и манчини который весной обосрется на всех фронтах быстро сплавят

      -1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > aleksander 7 октября 2017, 00:06

      Исландцы всё больше впечатляют!!! Уверенно прут и, вероятно, с первого места приедут на ЧМ!! Кто им мяч показал, кто играть научил??!!!...)))

      2
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      Рейтинг: +255

      aleksander > карасевщина 7 октября 2017, 00:24

      Да уважаемый,Ноооо!?!?!? Что он может предложить сегодняшнему футболу??? Мы увидели что он стух и не может ничего нового предложить футболу ещё с конца его "эпохи Шахтера" уважение к нему во всем, Но,нужно знать когда вовремя уйти из футбола... А так только обос..л всю свою карьеру тренера, есть предположение что ещё в течении 2-х последующих лет будет портить(если руководство федерации футбола Турции) не придумает более взвешанного и обдуманого решения...

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