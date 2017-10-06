Отбор на ЧМ-2018. Украинцы победили в Косово, сборная Исландии разгромила турков и другие результаты

Гол Леарта Пакярады в свои ворота и Андрея Ярмоленко – в чужие принес сборной Украины победу в матче против команды Косово в рамках 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018.

В параллельных матчах исландцы на выезде разгромили команду Турции, а Хорватия на последних минутах основного времени упустила победу над Финляндией.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 9-й тур

Косово – Украина – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Пакярада, 60; 0:2 – Ярмоленко, 87.

Турция – Исландия – 0:3 (0:2)

Гол: 0:1 – Гудмундссон, 32; 0:2 – Бьярнасон, 39; 0:3 – Арнасон, 50.

Хорватия – Финляндия – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Манджукич, 57; 1:1 – Соири, 90.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)