Лев: «Мы контролировали ход матча против Северной Ирландии»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги победе над Северной Ирландией (3:1) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Немцы досрочно вышли на турнир.

«Я доволен. Мы знали, что соперник будет хорошо играть в защите. Они это умеют. Но нам удалось с самого начала войти в игру (Руди открыл счет на 2-й минуте – прим. «Бомбардира»), что не оставило им шансов.

Во втором тайме скорость игры снизилась. Мы чувствовали, что контролируем ход матча. В игре против Чехии (1:2) мы также забили быстрый гол, но позже потеряли контроль. Сейчас мы были сосредоточены», – сказал 47-летний немец.

По результатам матча на «Уинздор Парк» Лев вышел в лидеры среди всех тренеров в истории «бундестим» по проценту побед.