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    Лев: «Мы контролировали ход матча против Северной Ирландии»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги победе над Северной Ирландией (3:1) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Немцы досрочно вышли на турнир.

    «Я доволен. Мы знали, что соперник будет хорошо играть в защите. Они это умеют. Но нам удалось с самого начала войти в игру (Руди открыл счет на 2-й минуте – прим. «Бомбардира»), что не оставило им шансов.

    Во втором тайме скорость игры снизилась. Мы чувствовали, что контролируем ход матча. В игре против Чехии (1:2) мы также забили быстрый гол, но позже потеряли контроль. Сейчас мы были сосредоточены», – сказал 47-летний немец.

    По результатам матча на «Уинздор Парк» Лев вышел в лидеры среди всех тренеров в истории «бундестим» по проценту побед.

    Источник: L' Equipe

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    06.10.2017 01:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +106

      kos999 6 октября 2017, 10:47

      Но один пропустили...

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 октября 2017, 07:44

      Машина

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