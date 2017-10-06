Сборные Англии и Германии досрочно вышли на чемпионат мира в России

Гол Гарри Кейна принес сборной Англии победу над Словенией в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. 23-летний форвард «Тоттенхэма» забил на четвертой добавленной минуте.

Команда Гарета Саутгейта набрала 26 очков и досрочно квалифицировалась на турнир. Для «трех львов» чемпионат мира станет 15-м в истории. При этом англичане выигрывали турнир только в 1966 году.

Команда Германии благодаря победе над Северной Ирландией набрала 28 очков и также досрочно оформила выход. Для действующих чемпионов мира турнир станет 19-м. Немцы побеждали четыре раза.

11 городов России примут чемпионат с 14-го июня по 15 июля 2018 года.

Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018