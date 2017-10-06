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    Сборные Англии и Германии досрочно вышли на чемпионат мира в России

    Гол Гарри Кейна принес сборной Англии победу над Словенией в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. 23-летний форвард «Тоттенхэма» забил на четвертой добавленной минуте.

    Команда Гарета Саутгейта набрала 26 очков и досрочно квалифицировалась на турнир. Для «трех львов» чемпионат мира станет 15-м в истории. При этом англичане выигрывали турнир только в 1966 году.

    Команда Германии благодаря победе над Северной Ирландией набрала 28 очков и также досрочно оформила выход. Для действующих чемпионов мира турнир станет 19-м. Немцы побеждали четыре раза.

    11 городов России примут чемпионат с 14-го июня по 15 июля 2018 года.

    Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 00:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 6 октября 2017, 08:51

      М-дас..И кто этих немцев тормознет?
      Видать нет такой силы...
      у них две полноценные сборные,
      могли бы одну за газ дать России напрокат ,ну типа,русские немцы,
      а то каких то невнятных Норшейдэров подсовывають))))

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 6 октября 2017, 06:52

      РОТОР чемпион!!!

      -1
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      Рейтинг: +800

      forward33 6 октября 2017, 00:40

      что-то перспективный молодняк Англии играет в унылый футбол Ван Гала, походу им снова с тренером не повезло)))

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 октября 2017, 00:21

      Тут без вариантов.

      0
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      Рейтинг: +21

      Lokoboy1000 6 октября 2017, 00:10

      Англы походу сильны стали. Чёт подозрительно.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 октября 2017, 00:04

      Игра сегодня не впечатлила, но первое место в группе абсолютно заслуженное.

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