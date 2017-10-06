Лев – лучший тренер в истории сборной Германии по проценту побед

Встреча 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Северная Ирландия – Германия завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Немцы досрочно оформили выход на турнир.

Процент побед «бундестим» при главном тренере Йоахиме Леве составил 68. Показатель является ведущим среди всех специалистов, работавших с командой.

57-летний Лев обогнал Юппа Дерваля (66%), возглавлявшего команду с 1978 года по 1984. При нем сборная выиграла Евро-1980 и завоевала серебро на ЧМ-1982.

Лев возглавил сборную Германии в августе 2006 года. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2014 и Кубок Конфедераций-2017, заняла второе место на Евро-2008, третье – на ЧМ-2010.

Топ-5 лучших тренеров сборной Германии по проценту побед:

1. Йоахим Лев (2006 – н.в.) – 68%

2. Юпп Дерваль (1978 – 1984) – 66%

3. Берти Фогтс (1990 – 1998) – 65%

4. Хельмут Шон (1964 – 1978) – 63%

5. Отто Нерц (1926 – 1936) – 60%