Серия А. «Лацио» шесть раз забил в ворота «Сассуоло», «Интер» обыграл «Беневенто» и другие результаты

В матче 7-го тура Серии А «Интер» в гостях одержал победу над «Беневенто» (2:1) и поднялся на второе место в турнирной таблице. Дублем отметился Марсело Брозович.

В других встречах «Лацио» отправил в ворота «Сассуоло» шесть мячей, «Фиорентина» проиграла «Кьево», «Торино» упустил победу над «Вероной», СПАЛ и «Кротоне» сыграли вничью.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Кьево – Фиорентина – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Симеоне, 6; 1:1 – Кастро, 25; 2:1 – Кастро, 46.

Лацио – Сассуоло – 6:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Берарди, 27 (с пенальти); 1:1 – Альберто, 45+1; 2:1 – де Врей, 56; 3:1 – Альберто, 57; 4:1 – Пароло, 64; 5:1 – Пароло, 70; 6:1 – Иммобиле, 81 (с пенальти).

Торино – Верона – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Фальке, 31; 2:0 – Ньянг, 44; 2:1 – Черчи, 90; 2:2 – Паццини, 90+2.

СПАЛ – Кротоне – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Палоски, 39; 1:1 – Сими, 59.

Беневенто – Интер – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Брозович, 19; 0:2 – Брозович, 22; 1:2 – Д'Алессандро, 42.

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