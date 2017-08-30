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  • «Спартак» покупает одноклубника Луана по «Гремио». Санчеса выгоняют из «Арсенала». Дайджест событий дня

«Спартак» покупает одноклубника Луана по «Гремио». Санчеса выгоняют из «Арсенала». Дайджест событий дня

30 августа 2017, 20:50
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«Зенит» ищет форварда в Италии и защитника в Польше

«Зенит» до закрытия трансферного окна может приобрести форварда «Торино» Лукаса Бойе, а также защитника «Заглембе» Ярослава Яха. За Бойе клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить девять миллионов евро. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые сделали туринской команде предложение в размере шести миллионов. Что касается польского футболиста, то он параллельно ведет переговоры с «Лацио», который имеет приоритетное право приобретения Яха.

Молло больше не сыграет за «Зенит»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что клуб расторг контракт с полузащитником Йоаном Молло. Это произошло по обоюдному согласию сторон. Ранее сине-бело-голубые исключили 28-летнего француза из заявки на сезон. «Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны», – отметил Фурсенко. В «Зенит» Молло был приобретен зимой 2017 года – в то время, когда команду возглавлял Мирча Луческу.

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Смолов может перейти в российский или зарубежный клуб в ближайшие сутки

Форвард «Краснодара» Федор Смолов может покинуть команду в самое ближайшее время – до закрытия трансферного окна. На данный момент 27-летним нападающим интересуются четыре клуба – это «Зенит», ЦСКА, «Вольфсбург» и «Бешикташ». Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за форварда 10 миллионов евро.

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«Спартак» купит форварда «Гремио»

Нападающий «Гремио» Педро Роша с большей долей вероятности продолжит карьеру в «Спартаке». По информации бразильского журналиста Адриано де Карвальо, 22-летний бразилец уже прошел медосмотр в московском клубе и о его трансфере будет официально объявлено в ближайшее время. Цена вопроса – 12 миллионов евро. Роша – левый вингер, но может также сыграть справа или на позиции центрфорварда. Ранее сообщалось, что одноклубник Роши по «Гремио» – Луан – отказался переходить в московскую команду.

Кроме того, «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Ромы» Стефана Эль-Шаарави.

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Караваев не перейдет в «Локомотив» из-за Семина

«Локомотив» не сможет приобрести защитника «Спарты» Вячеслава Караваева, несмотря на договоренность между клубами. «Локо» и «Спарта» уже согласовали условия трансфера, однако сделка не состоялась из-за отказа главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Напомним, за пражский клуб Караваев выступает с августа 2016 года, куда он перешел из ЦСКА за один миллион евро.

«Ливерпуль» укрепляется игроком «Арсенала»

Футбольное агентство Colossal Sports MGT сообщило о переходе своего клиента, полузащитника «Арсенала» Алекса Окслэда-Чэмберлена, в «Ливерпуль». «Сделка завершена!» – подписан пост фирмы в твиттере. По информации журналиста BBC Дэвида Орнстейна, «Ливерпуль» заплатил «Арсеналу» за футболиста 40 миллионов фунтов. На счету Окслэд-Чемберлена 20 голов и 38 результативных передач в 198-ти матчах за команду Арсена Венгера.

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Санчеса не хотят видеть в «Арсенале»

Это касается футболистов «Арсенала», большая часть которых желает, чтобы нападающий Алексис Санчес покинул команду этим летом. Игроки считают, что дальнейшее пребывание Санчеса в «Арсенале» негативно скажется на клубе в целом. Ранее сообщалось о возможном переходе чилийца в «Манчестер Сити». Сам Санчес тяжело начал новый сезон и в проигранном «Арсеналом» матче «Ливерпулю» (0:4) был заменен на 62-й минуте.

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Муса воссоединится со Слуцким в «Халле»

Форвард «Лестера» Ахмед Муса близок к переходу в «Халл Сити» на правах аренды. Условия возможной сделки пока не сообщаются. Нигериец прекрасно знаком главному тренеру «Халла» Леониду Слуцкому по совместной работе в ЦСКА. В нынешнем сезоне Муса провел за «Лестер» один матч, в котором отметился забитым мячом.

Фото: globallookpress.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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VVM1964
1504115589
МЕЛЬГАРЕГО ДО СВИДАНИЯ ?
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Эд1970
1504118304
Спартак не зевайте покупайте Караваева.
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Челнинец
1504120157
Спартак слепые зачем ехать в Бразилию и покупать хрен знаешь кого, когда Смолова можно взять?
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AEerr
1504135714
интересные новости!
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igormaddog
1504138398
Смолов бы ЦСКА пригодился бы,ЛЧ впереди да и для Феди пользя,засветился бы!!!Мусса тоже пригодится Слуцкому!
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gandyv
1504160274
Спартак просто пальцем тыкает что ли? Кто согласен, того и берем. Трансферная компания просто провалена.
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