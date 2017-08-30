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    Смолов уходит в «Спартак» или «Зенит»? Разбираемся в ситуации


    2.5
    Голосов: 15
    30.08.2017 22:55
    Лучший русский форвард остался без еврокубков и близок к уходу из «Краснодара». «Бомбардир» рассказывает, что об этом известно.

    Что Смолов сделал в новом сезоне

    Немногое. Несмотря на два мяча в ворота «Динамо», Смолов пока совсем не в лучшей форме. Из-за травмы его старт в новом сезоне затянулся на месяц. На поле Смолов появился лишь 17 августа, через десять дней отыграл свой первый полный матч (в котором и сделал дубль). Без сомнений, он остается лидером своего клуба и будет таковым и дальше, если никуда не уйдет. Сейчас Смолову – 27, на высоком уровне еще можно поиграть как минимум три-четыре года.

    Нужно ли уходить

    Уходить ли из зоны комфорта – тяжелый вопрос. Здесь же – вопрос мотивации. Интересно ли Смолову в третий раз штурмовать список лучших бомбардиров? Хочется ли ему играть в чемпионате, где все давным-давно знакомо? «Краснодар» больше не выступает в еврокубках – как быть с этим? С другой стороны, если уйти в другой чемпионат, есть риск лишиться игровой практики перед домашним чемпионатом мира.

    Что говорит сам футболист

    Смолов не скрывает: хочется в Европу. «Рассчитываю уехать летом», – рассказывал футболист в конце прошлого года. Впрочем, именно зимой он едва не сменил чемпионат:

    «Очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. А потом были китайцы, которым тяжело отказать. Они правда предлагали больше 10 миллионов евро в год, было официальное предложение «Краснодару». И, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю»

    Что было летом

    Кубок конфедераций, гол в ворота Новой Зеландии, слезы после игры с Мексикой. И ужасающая статистика: всего три выигранных единоборства из 28 в матчах с мексиканцами и португальцами. Уже тогда стало понятно, едва ли Смолов покинет наш чемпионат, хотя испанские СМИ были уверены в интересе к нему со стороны «Депортиво». Но шансы на уход из «Краснодара» в любом случае не снизились: на футболиста по-прежнему претендовали «Спартак» и «Зенит».

    Что не пошло со «Спартаком»

    Смолов наверняка бы играл за «Спартак» уже сейчас, если бы не одна деталь. Небольшая, но сильно повлиявшая на трансферный расклад.

    Что касается прописанной в контракте Смолова суммы выкупа, то, ясное дело, клуб, затративший на укрепление к Лиге чемпионов один миллион евро (аренда за Пашалича), никак не выложит 30 миллионов на Федора. Сам же Смолов, по слухам, совсем не против поиграть за «Спартак», но у владельца «Краснодара» свои принципы.

    Почему Смолов в «Спартаке» – это ужасно

    Что не пошло с «Зенитом»

    Здесь варианты были самые разные.

    1. Выплата полной суммы выкупа – то есть 30 миллионов евро;
    2. Обмен Смолова на Кокорина плюс Молло;
    3. Обмен Смолова на Дзюбу;

    Первый вариант при уже состоявшихся тратах «Зенита» представить довольно тяжело. Во втором случае «Краснодару» не нужен Молло, но на Кокорина и 10 миллионов евро клуб был согласен. Сейчас же, особенно учитывая феноменальную форму Кокорина, говорить о нем вообще не имеет смысла. Третий пункт сейчас активно обсуждается, хотя недавно и было заявлено, что Дзюба за «Краснодар» играть не будет. Впрочем, до закрытия трансферного окна еще есть время и произойти может все что угодно.

    Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

    Почему говорят о срыве трансфера в «Зенит»

    По информации популярного телеграм-каналя «Ненобель», где публикуются анонимные инсайды о русском футболе, агенты Смолова Герман Ткаченко и Кахор Муминов выбивают серьезную зарплату для своего клиента, требуя при этом большую комиссию и за свои услуги. В «Зените» на условия агентов не соглашаются, поскольку это не соответствует подходу клуба к трансферной политике в целом.

    Как тут неожиданно затесался ЦСКА

    Пять дней назад в СМИ вдруг появилась информация о возможном переходе Смолова в ЦСКА. Условия, правда, смущали – «бесплатная аренда со стопроцентной выплатой зарплаты». И все это – просто из-за отсутствия мотивации футболиста после вылета из еврокубков. Но верится в такой расклад не слишком.

    Ситуация на сегодня

    Резюмируя всю информацию: вероятность отъезда Смолова в Европу пока еще существует: варианты – Бундеслига или чемпионат Турции. Со «Спартаком» у Сергея Галицкого личные трения, а вариант с ЦСКА кажется фантастическим, так что Лига чемпионов и в этот раз наверняка останется без Смолова.

    Судя по тому, какой вектор выбран руководством «Зенита» в отношении трансферов, с одной стороны, Смолов под него вполне подходит (сильный российский игрок), с другой – совсем нет (тратиться еще и на агентов – не хотят), но переход все-таки исключать пока не стоит. До конца трансферного окна осталось полтора дня.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ, «Краснодар»
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 15
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +10

      чел нормальный 4 сентября 2017, 21:36

      лучше попробуй себя Федя в АПЛ,

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 3 сентября 2017, 21:05

      не успел свалить))

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 2 сентября 2017, 11:40

      останется он в краснодаре до конца сезона

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 1 сентября 2017, 22:01

      Смолову лучше уйти обратно в Урал, не мешать Краснодару, тем более чем он может помочь Зениту, Спартаку или ЦСКА - голова в низ, ни в отборе, ни в подыгрыше, сам по себе...

      0
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      Рейтинг: +43

      vayka 31 августа 2017, 19:18

      он Сам чего хочет?

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 31 августа 2017, 17:04

      Много шумихи, процентов 80 что вообще нигде не заиграет.

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 31 августа 2017, 13:10

      На полгодика аренда в ЦСКА или Спартак. Пусть засветится в Лиге Чемпионов. Если хорошо себя проявит, то можно будет продать зимой в хороший европейский клуб.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 31 августа 2017, 09:40

      Не помешал бы в Спартаке вместо мертвого Мельгарехо!!! А что касаемо Зенита, очень интересно посмотреть на связку двух нападающих( если конечно Манчини будет играть по такой схеме) и на чм2018 увидим двух сыгранных лучших игроков нашей сборной!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > 4agaaa 31 августа 2017, 17:05

      Вряд ли это подходит под схему Манчини, но вариант интересный.

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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 31 августа 2017, 05:48

      Нах?

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      Рейтинг: +422

      TRELL 31 августа 2017, 05:16

      Зениту нужен форвард более сильный. Смолов в технике уступает Кокорину в 2 раза минимум.

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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > TRELL 31 августа 2017, 11:44

      в 2.15 раза

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