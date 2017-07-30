Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

После прихода Роберто Манчини российский нападающий не уходит с поля без гола или голевой передачи.

В первых трех официальных матчах под руководством Роберто Манчини «Зенит» одержал три победы. В каждой из игр результативным действием отметился Александр Кокорин: он забил в ворота «СКА-Хабаровска» и «Бней-Иегуды», а также ассистировал Себастьяну Дриусси во встрече с «Рубином».

twit text — РФПЛ (@rfpl) 16 июля 2017 г.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 27 июля 2017 г.

Сегодня «Зенит» одержал очередную победу – над «Тосно». Победный гол – на счету Кокорина.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2017 г.

Статистика нападающего в новом сезоне просто отличная. Раньше мы ругали Смолова, и он исправился. Теперь очередь Кокорина?

twit text — Sports.ru (@sportsru) 30 июля 2017 г.

Есть и другая версия того, почему Кокорин раззабивался. Мы в нее верить не хотим.

twit text — Держи передачу (@Boogaard_2) 30 июля 2017 г.

Никита Ковальчук объясняет, почему все на самом деле недолюбливают Кокорина. Не из-за шампанского и усов.

twit text — Никита Ковальчук (@Nik_Football_) 30 июля 2017 г.

Михаил Пореченков – за «Зенит» и за Кокорина.