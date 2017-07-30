Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?


    3
    Голосов: 3
    30.07.2017 22:00
    После прихода Роберто Манчини российский нападающий не уходит с поля без гола или голевой передачи.

    В первых трех официальных матчах под руководством Роберто Манчини «Зенит» одержал три победы. В каждой из игр результативным действием отметился Александр Кокорин: он забил в ворота «СКА-Хабаровска» и «Бней-Иегуды», а также ассистировал Себастьяну Дриусси во встрече с «Рубином».

    Сегодня «Зенит» одержал очередную победу – над «Тосно». Победный гол – на счету Кокорина.

    Статистика нападающего в новом сезоне просто отличная. Раньше мы ругали Смолова, и он исправился. Теперь очередь Кокорина?

    Есть и другая версия того, почему Кокорин раззабивался. Мы в нее верить не хотим.

    Никита Ковальчук объясняет, почему все на самом деле недолюбливают Кокорина. Не из-за шампанского и усов.

    Михаил Пореченков – за «Зенит» и за Кокорина.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 1 августа 2017, 07:31

      очередной временный заскок,скоро всё пройдёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 августа 2017, 07:05

      как в простоквашино-ЗАРАБОТАЛО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 31 июля 2017, 18:13

      Как всякий талантливый человек, Кокорин очень раним и нуждается в тренерской поддержке. Думаю, Манчини - это понимает, в отличие от древнего Дака. С Манчини все у него будет хорошо и он не раз порадует болельщиков красивыми голами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 31 июля 2017, 12:37

      Версий может быть много.... Парень поймал волну, увидел внимание тренера, почувствовал партнёров и дело сдвинулось.... Подпорченное реноме со временем поправит, будет периодически забивать и поклонники будут носить его на руках... Хочется, что бы и для сборной перепало от его спортивного везения!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      xxJack 31 июля 2017, 10:01

      Уберите эти дурацкие GIF картинки!Сложно выложить видео голов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 31 июля 2017, 09:46

      молодец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 31 июля 2017, 09:31

      Саша красава. продолжай в том же духе... А болельщики у нас всегда чем то недовольны

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 31 июля 2017, 09:00

      вообще-то у Кокорина работа такая - забивать голы...


      а вот 1-0 против Тосно - это плачевный результат для Зенита

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 31 июля 2017, 08:50

      Вот что значит вовремя выписанные пизд..ли..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Bratanya 31 июля 2017, 08:08

      Надо проверить Манчини на связь с сицилийской мафией, может он Кокорина обещал в асфальт закатать если играть не начнет-вот он и включил газку.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11