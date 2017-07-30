Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

В первых трех официальных матчах под руководством Роберто Манчини «Зенит» одержал три победы. В каждой из игр результативным действием отметился Александр Кокорин: он забил в ворота «СКА-Хабаровска» и «Бней-Иегуды», а также ассистировал Себастьяну Дриусси во встрече с «Рубином».
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— РФПЛ (@rfpl) 16 июля 2017 г.
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— РФПЛ (@rfpl) 27 июля 2017 г.
Сегодня «Зенит» одержал очередную победу – над «Тосно». Победный гол – на счету Кокорина.
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— РФПЛ (@rfpl) 30 июля 2017 г.
Статистика нападающего в новом сезоне просто отличная. Раньше мы ругали Смолова, и он исправился. Теперь очередь Кокорина?
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— Sports.ru (@sportsru) 30 июля 2017 г.
Есть и другая версия того, почему Кокорин раззабивался. Мы в нее верить не хотим.
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— Держи передачу (@Boogaard_2) 30 июля 2017 г.
Никита Ковальчук объясняет, почему все на самом деле недолюбливают Кокорина. Не из-за шампанского и усов.
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— Никита Ковальчук (@Nik_Football_) 30 июля 2017 г.
Михаил Пореченков – за «Зенит» и за Кокорина.
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— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 июля 2017 г.