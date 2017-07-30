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Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

В первых трех официальных матчах под руководством Роберто Манчини «Зенит» одержал три победы. В каждой из игр результативным действием отметился Александр Кокорин: он забил в ворота «СКА-Хабаровска» и «Бней-Иегуды», а также ассистировал Себастьяну Дриусси во встрече с «Рубином».

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Сегодня «Зенит» одержал очередную победу – над «Тосно». Победный гол – на счету Кокорина.

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Статистика нападающего в новом сезоне просто отличная. Раньше мы ругали Смолова, и он исправился. Теперь очередь Кокорина?

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Есть и другая версия того, почему Кокорин раззабивался. Мы в нее верить не хотим.

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Никита Ковальчук объясняет, почему все на самом деле недолюбливают Кокорина. Не из-за шампанского и усов.

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Михаил Пореченков – за «Зенит» и за Кокорина.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (18)
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Обер-КанцлерЪ
1501441818
Зарплата Кокорина - 1 млн рублей в день - это правда интересно?
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Kurt Broot
1501443088
если у Погребняка 140 млн.(383т.р. в день )то почему бы и нет у Кокорина 350ьлн. в год.тот в Динамо на лавке,а тут ГАЗпрём платит игроку основы.
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Alex Y
1501446002
Слабым клубам он забивать умеет, а вопрос забьет ли он прямым конкурентам
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vodomut
1501472872
пойдет по рукам второй лиги!
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Bratanya
1501477715
Надо проверить Манчини на связь с сицилийской мафией, может он Кокорина обещал в асфальт закатать если играть не начнет-вот он и включил газку.
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belarus-gomel
1501480802
вообще-то у Кокорина работа такая - забивать голы... а вот 1-0 против Тосно - это плачевный результат для Зенита
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isa361
1501482689
Саша красава. продолжай в том же духе... А болельщики у нас всегда чем то недовольны
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android-uz
1501483586
молодец!
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insider_retro
1501493848
Версий может быть много.... Парень поймал волну, увидел внимание тренера, почувствовал партнёров и дело сдвинулось.... Подпорченное реноме со временем поправит, будет периодически забивать и поклонники будут носить его на руках... Хочется, что бы и для сборной перепало от его спортивного везения!!!...
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Алек_Ага
1501514023
Как всякий талантливый человек, Кокорин очень раним и нуждается в тренерской поддержке. Думаю, Манчини - это понимает, в отличие от древнего Дака. С Манчини все у него будет хорошо и он не раз порадует болельщиков красивыми голами.
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