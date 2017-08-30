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12 самых экзотических трансферов звезд, которые произошли этим летом
12 самых экзотических трансферов звезд, которые произошли этим летом
Николай Живоглядов
30 августа 2017, 20:00
13
Кликайте на каждое изображение, чтобы его увеличить:
Весь мир
Подольски Лукас
Браун Уэс
Обертан Габриэль
Бербатов Димитар
Кин Робби
Уилкшир Люк
Берг Маркус
Ибарбо Сегундо
Фримпонг Эммануэль
Хонда Кейсуке
Куэнка Исаак
Итурбе Хуан
Новости СМИ2
Комментарии (13)
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Челнинец
1504084404
рано Подольски сдулся(
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4
BellatrixBlack
1504085974
удивили конечно Бербатов, Подольски, Хонда и Ибарбо)))
Ответить
3
vladik12
1504086200
Интересно.
Ответить
1
tilvan
1504087731
в Мексике кстати не самый слабый чемпионат
Ответить
4
bset
1504096730
Надо было написать "Кликайте на изображение, чтобы открыть его в новой вкладке". Зачем мне нужна новая вкладка, чтобы изображение увеличить? На дворе 2К17.
Ответить
1
bset
1504096876
Хонда красава. Его бы в ЦСКА без проблем забрали. Играл хорошо, забивал, свободный агент. Но он умудрился поднасрать перед уходом, так что пусть теперь в Мексике тусуется. Сбылась мечта идиота.
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1
android-uz
1504097001
мда, бывшие манкунианцы Браун и Бербатов переходят свободными агентами в один и тот же индийский клуб. Договорились небось )))
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1
Михаил Шевченко
1504173334
Норм
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0
D'achkov
1504174448
уэс браун еще жив? офигеть
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0
mihail200606
1504283522
кин удивил...
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0
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