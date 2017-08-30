Луан в очередной раз отказал «Спартаку»

Нападающий «Гремио» Луан окончательно ответил отказом на переезд в Россию, где в его услугах проявлял заинтересованность «Спартак», сообщает Rádio Gaúcha. Форвард намерен дождаться предложения от европейского топ-клуба.

Его действующий контракт с бразильским клубом рассчитан до 2018 года, но стороны намерены его продлить. Ранее руководители «Спаратка» прилетели в Бразилию, чтобы уговорить Луана подписать контракт.

Стоит отметить, что клубы смогли договориться между собой, но футболист отказывается переезжать в Россию. Сумма трансфера могла составить 25 миллионов евро.