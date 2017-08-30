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Луан в очередной раз отказал «Спартаку»

30 августа 2017, 07:17
13

Нападающий «Гремио» Луан окончательно ответил отказом на переезд в Россию, где в его услугах проявлял заинтересованность «Спартак», сообщает Rádio Gaúcha. Форвард намерен дождаться предложения от европейского топ-клуба.

Его действующий контракт с бразильским клубом рассчитан до 2018 года, но стороны намерены его продлить. Ранее руководители «Спаратка» прилетели в Бразилию, чтобы уговорить Луана подписать контракт.

Стоит отметить, что клубы смогли договориться между собой, но футболист отказывается переезжать в Россию. Сумма трансфера могла составить 25 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы Спартак Гремио
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сибирь за Спартак
1504067982
Селекционеры посмотрели на халяву Бразилию, где очень много диких обезьян.
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Диктор
1504069498
Ну отказал и ладно-нах он тогда не нужен если не хочет в Россию ехать.
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piligrim1986
1504069598
да нахер он уже нужен. пусть тухнет в гремио и ждет предложения от барсы
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СШГЭС
1504072955
Молодцы, доложите Федуну, что сэкономили 25 лямов.
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acer2003
1504076267
Надеюсь, песня о Луане закончена ?)))
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Dmirubo
1504076443
"Спаратка":))) Это какой-то новый клуб?
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Daxa 09
1504078868
Источник балабол .ру
Ответить
миха спартак
1504083539
мне кажется что бомбардир просто стебётся над нами над болелами спартака
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paracetamol
1504086001
Почему я не удивляюсь?
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VVM1964
1504114860
" ТЫ ОТКАЗАЛА МНЕ ТРИ РАЗА , НЕ ХОЧУ СКАЗАЛА ТЫ , ВОТ ТАКАЯ ВОТ ЗАРАЗА , ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ "
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