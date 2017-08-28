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    Почему провалы «Арсенала» больше не расстраивают. Клуб умер


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    Голосов: 13
    28.08.2017 13:35
    Тимофей Яценко – с жестким текстом из его постоянной рубрики «Арсен, уходи».

    Разгромы в матчах с топ-командами – настолько привычная история для «Арсенала», что фанаты клуба давно реагируют на них, выкрикивая название картины Балабанова: мне не больно. Когда ты из в раза в раз приезжаешь на «Энфилд», на «Стэфморд», на «Этихад» и страдаешь от унижения, боль притупляется.

    Это уже просто смешно – зачем Венгер продлил контракт еще на два года? Это решение причинило неудобства всем (болельщикам, игрокам и даже самому Арсену) – и тем не менее ФК «Арсенал» обрек себя на очередную двухлетнюю пытку.

    Вот действительно − о чем думал Венгер, когда после победы в Кубке подписывал новый контракт? Что он вдруг изменится и результаты пойдут в гору? АПЛ становится все более конкурентной и агрессивной; с архаичным подходом Арсена он не только не вернется в любимую четверку, но и пропустит вперед себя кого-нибудь из дерзких догоняющих вроде «Эвертона». Фанатские бунты, плакаты, апатия игроков, которые понимают, что с этим тренером они ничего не выиграют, – одной росписью Венгер сделал все это снова актуальным как минимум на два сезона.

    Хотя ответ на вопрос, зачем эта пытка нужна самому Венгеру, очевиден: он просто не умеет жить иначе. Арсен признавался в том, что кроме футбола в его жизни нет других интересов; насколько известно, он живет от тренировки до тренировки, от матча к матчу – и не представляет себе иного существования. Даже глобальное недовольство фанатов и шквал критики, который немедленно накрывает Венгера после каждого болезненного поражения, не заставили его отказаться от любимой игрушки. Продлив сотрудничество с «Арсеналом», Арсен поступил эгоистично и безвольно − недаром Джейми Каррагер так упорно называет трусами всех, кто причастен к состоянию дел в клубе.

    Интересно к тому же, в каком мире и в какой системе координат существует Стэн Кронке. Именно он может выгнать Венгера, но почему-то не делает этого. Многие поступки Кронке, как ни странно, говорят о том, что и мультимиллиардеры бывают недалекими людьми. Например, недавно владелец «Арсенала» открыл в Англии телеканал про трофейную охоту, хотя даже ребенок догадался бы о том, как на этот шаг среагирует британская общественность. Правозащитники закатили такой вой, что все программы об охоте на канале срочно отправили в утиль. Подобное развитие событий предсказал бы даже самый заурядный маркетолог – иначе посмотреть на убийства редких животных ради удовлетворения прихоти цивилизованные англичане просто не могли.

    Тем не менее факт остается фактом: Кронке либо не знал, либо не хотел знать, к чему приведет открытие в Англии такого телеканала. Точно так же он игнорирует очевидную ущербность принадлежащего ему футбольного клуба: здесь все работает по старинным правилам, власть находится в руках состарившегося и разбитого менеджера, которого в любом другом месте давно отправили бы в отставку. Несмотря на это, в мае Кронке прилетел в Лондон, поговорил с Венгером и дал ему еще два года, как будто не понимая, что ружье на этой стене вот-вот выстрелит.

    Выстрелило оно очень скоро – уже в третьем туре «Ливерпуль» пальнул по «Арсеналу» такой безудержной очередью, что матч на «Энфилде» встал в ряд самых громких унижений «пушкарей» за последнее время. Команда Венгера пропустила четыре, не нанесла ни одного удара в створ и выглядела трусливо, беспомощно и анемично – и это на фоне агрессивного, бойкого «Ливерпуля». С каким планом приехал Арсен на «Энфилд», кроме очевидного – получить унижение и убежать в подтрибунное помещение? Игроки не бились за него и больше никогда не будут − следующий разгром, вероятно, случится прямо в пятом туре, когда «Арсенал» поедет на «Стэмфорд».

    Но случится очередной погром или нет – все равно, ведь главное останется неосуществленным. Силы, которая собьет с Венгера высокомерие и вернет его в реальность, где менеджеры каждый день бьются за свою работу, просто нет. Все продолжится по привычному сценарию: протесты, плакаты и новые, новые, новые поражения.

    Это уже не больно, а просто до нелепости смешно. И (немного) грустно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 18:51

      Даешь Анри на тренерскую в Арсенал!

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 29 августа 2017, 20:50

      Дайте время Арсеналу... мы же всегда долго запрягаем!!! посмотрим где мы будем к рождеству... Сейчас Санчес уйдет, Чамбо, Мустафи... и сформируется основной состав... боже, что я несу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      vayka 28 августа 2017, 18:55

      как всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      arkonrus 28 августа 2017, 17:38

      Почему так много статей начинается со слова "Почему"? Почему нельзя придумать оригинальное название? Почему меня напрягают такие названия?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8836

      vladik12 28 августа 2017, 14:30

      Почему всех псов спускают только на Арсена? А игрочки что, ангелы? Да такой подбор футболистов должен и с Рейнгольдом на скамейке давать результат! А они что?..

      2
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      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > vladik12 28 августа 2017, 14:52

      Во все времена тренер отвечал за результат. А тем более когда человек занимает этот пост столь долгое время.

      3
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > vladik12 28 августа 2017, 16:27

      Вот скажи мне или я чего не понимаю зачем выпускать Лякозета вместо Санчеса?Ведь он не левый нападающий или тот же полузащитник он чисты й ЦФ.Одного Жиру мне кажется было вполне достаточно.им нехватило разрушителя просто напросто в полузащите.

      1
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > vladik12 28 августа 2017, 21:18

      да брат не только веня виноват вон пеп с потраченной кучей денег ни о чем был а нашему кронке не дает сын его вроде не жмот но отце тормоза выписал типа соккре это лишь бизнес все дело в стене

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 28 августа 2017, 14:14

      "...следующий разгром, вероятно, случится прямо в пятом туре, когда «Арсенал» поедет на «Стэмфорд»."

      Пусть этот середняк, в который благодаря Венгеру превратился "Арсенал", в 4-м туре с "Борнмутом" справится для начала.

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 28 августа 2017, 14:03

      Вот смех будет, если ещё и от БАТЭ в ЛЕ отгребут!

      3
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      ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин > zatonn 28 августа 2017, 17:27

      в беларуси точно огребут

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин > 28 августа 2017, 17:27

      ему пора со слуцким поменяться

      2
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 28 августа 2017, 13:57

      На игру Арсенала против Ливера вчера без слез было трудно смотреть,такой трусливой игры Арсенала я давно не видел..Венгер привел Арсенал к глубокому застою.Даже взять например трансферную политику, чем Лякозет лучше того же Жиру или Уэлбека нашли б лучше толкового центрального защитника и топ опорника.

      3
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > Эд1970 28 августа 2017, 21:20

      ты прав крыховяка в студию или карвальо

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