Почему провалы «Арсенала» больше не расстраивают. Клуб умер

Разгромы в матчах с топ-командами – настолько привычная история для «Арсенала», что фанаты клуба давно реагируют на них, выкрикивая название картины Балабанова: мне не больно. Когда ты из в раза в раз приезжаешь на «Энфилд», на «Стэфморд», на «Этихад» и страдаешь от унижения, боль притупляется.

Это уже просто смешно – зачем Венгер продлил контракт еще на два года? Это решение причинило неудобства всем (болельщикам, игрокам и даже самому Арсену) – и тем не менее ФК «Арсенал» обрек себя на очередную двухлетнюю пытку.

Вот действительно − о чем думал Венгер, когда после победы в Кубке подписывал новый контракт? Что он вдруг изменится и результаты пойдут в гору? АПЛ становится все более конкурентной и агрессивной; с архаичным подходом Арсена он не только не вернется в любимую четверку, но и пропустит вперед себя кого-нибудь из дерзких догоняющих вроде «Эвертона». Фанатские бунты, плакаты, апатия игроков, которые понимают, что с этим тренером они ничего не выиграют, – одной росписью Венгер сделал все это снова актуальным как минимум на два сезона.

Хотя ответ на вопрос, зачем эта пытка нужна самому Венгеру, очевиден: он просто не умеет жить иначе. Арсен признавался в том, что кроме футбола в его жизни нет других интересов; насколько известно, он живет от тренировки до тренировки, от матча к матчу – и не представляет себе иного существования. Даже глобальное недовольство фанатов и шквал критики, который немедленно накрывает Венгера после каждого болезненного поражения, не заставили его отказаться от любимой игрушки. Продлив сотрудничество с «Арсеналом», Арсен поступил эгоистично и безвольно − недаром Джейми Каррагер так упорно называет трусами всех, кто причастен к состоянию дел в клубе.

Интересно к тому же, в каком мире и в какой системе координат существует Стэн Кронке. Именно он может выгнать Венгера, но почему-то не делает этого. Многие поступки Кронке, как ни странно, говорят о том, что и мультимиллиардеры бывают недалекими людьми. Например, недавно владелец «Арсенала» открыл в Англии телеканал про трофейную охоту, хотя даже ребенок догадался бы о том, как на этот шаг среагирует британская общественность. Правозащитники закатили такой вой, что все программы об охоте на канале срочно отправили в утиль. Подобное развитие событий предсказал бы даже самый заурядный маркетолог – иначе посмотреть на убийства редких животных ради удовлетворения прихоти цивилизованные англичане просто не могли.

Тем не менее факт остается фактом: Кронке либо не знал, либо не хотел знать, к чему приведет открытие в Англии такого телеканала. Точно так же он игнорирует очевидную ущербность принадлежащего ему футбольного клуба: здесь все работает по старинным правилам, власть находится в руках состарившегося и разбитого менеджера, которого в любом другом месте давно отправили бы в отставку. Несмотря на это, в мае Кронке прилетел в Лондон, поговорил с Венгером и дал ему еще два года, как будто не понимая, что ружье на этой стене вот-вот выстрелит.

Выстрелило оно очень скоро – уже в третьем туре «Ливерпуль» пальнул по «Арсеналу» такой безудержной очередью, что матч на «Энфилде» встал в ряд самых громких унижений «пушкарей» за последнее время. Команда Венгера пропустила четыре, не нанесла ни одного удара в створ и выглядела трусливо, беспомощно и анемично – и это на фоне агрессивного, бойкого «Ливерпуля». С каким планом приехал Арсен на «Энфилд», кроме очевидного – получить унижение и убежать в подтрибунное помещение? Игроки не бились за него и больше никогда не будут − следующий разгром, вероятно, случится прямо в пятом туре, когда «Арсенал» поедет на «Стэмфорд».

Но случится очередной погром или нет – все равно, ведь главное останется неосуществленным. Силы, которая собьет с Венгера высокомерие и вернет его в реальность, где менеджеры каждый день бьются за свою работу, просто нет. Все продолжится по привычному сценарию: протесты, плакаты и новые, новые, новые поражения.

Это уже не больно, а просто до нелепости смешно. И (немного) грустно.