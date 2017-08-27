УПЛ. «Шахтер» победил «Верес», «Заря» разгромила «Черноморец», Ребенок принес три очка «Ворскле»

Состоялись очередные матчи седьмого тура УПЛ. Донецкий «Шахтер» не без труда в гостях одолел новичка турнира, а луганская «Заря» не пощадила на своем поле одесситов.

Полтавская «Ворскла» засчет гола опытного Павла Ребенка одолела «Александрию».

Чемпионат Украины. УПЛ. 7-й тур

Верес – Шахтер – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Федорчук, 2; 1:1 – Марлос, 55; 1:2 – Дентиньо, 88

Александрия – Ворскла – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ребенок, 28.

Заря – Черноморец – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Иури, 2; 2:0 – Иури, 9; 3:0 – Гречишкин, 26 (с пенальти); 4:0 – Гордиенко, 40; 5:0 – Караваев, 82.

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