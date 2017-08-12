Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Кристал Пэлас» уступил новичку «Хаддерсфилду», Руни принес «Эвертону» победу над «Стоком» и другие результаты

    В матче 1-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» обыграл «Борнмут». Единственный мяч забил Ахмед Хегази.

    В других встречах «Хаддерсфилд» на выезде добился победы над «Кристал Пэлас», а «Эвертон» благодаря голу Уэйна Руни оказался сильнее «Стока». «Саутгемптон» и «Суонси» голов не забили.

    Англия. Премьер-лига. 1-й тур

    Вест Бромвич – Борнмут – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Хегази.

    Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уорд, 23; 0:2 – Мунье, 26; 0:3 – Мунье, 78.

    Саутгемптон – Суонси Сити – 0:0

    Эвертон – Сток Сити – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Руни, 45+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2017 18:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 12 августа 2017, 19:02

      Руни молодец мю кусайте локти

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11