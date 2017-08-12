АПЛ. «Кристал Пэлас» уступил новичку «Хаддерсфилду», Руни принес «Эвертону» победу над «Стоком» и другие результаты

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» обыграл «Борнмут». Единственный мяч забил Ахмед Хегази.
В других встречах «Хаддерсфилд» на выезде добился победы над «Кристал Пэлас», а «Эвертон» благодаря голу Уэйна Руни оказался сильнее «Стока». «Саутгемптон» и «Суонси» голов не забили.
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
Вест Бромвич – Борнмут – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Хегази.
Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Уорд, 23; 0:2 – Мунье, 26; 0:3 – Мунье, 78.
Саутгемптон – Суонси Сити – 0:0
Эвертон – Сток Сити – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Руни, 45+1.
Источник: Бомбардир.ру