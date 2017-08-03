Булатов назвал футбол ЦСКА в матче с АЕКом экономным

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Виктор Булатов дал оценку игре ЦСКА в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. Экс-футболист признал, что армейцы сыграли по счету, вновь забив со «стандарта», показав надежность в обороне.

Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало — в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

– Как оцените игру армейцев в ответном матче с АЕКом?

– На этот счет тяжело будет дать обширный и яркий комментарий. ЦСКА победил на классе, вновь забив со «стандарта». Конечно, на сегодняшний день армейцы выглядят предпочтительнее АЕКа, быстрее принимают решения и перемещаются по полю. ЦСКА сыграл по счету и надежно в обороне, практически ничего не дав АЕКу создать у своих ворот, за исключением только полумоментов уже ближе к концу встречи.

– А может, красно-синим стоило больше действовать с позиции силы? Все-таки это был для них домашний матч.

– Я считаю, что ЦСКА поступил разумно и выбрал наиболее удобную для себя тактику. У армейцев насыщенный график, и они решили, что им нет смысла прямо сейчас тратить много сил и реализовывать весь свой потенциал, поэтому сыграли в экономный футбол. А футбол с позиции силы был бы энергозатратным.

– По своему статусу ЦСКА должен играть в групповом этапе Лиги чемпионов?

– Конечно, тем более что армейцы все-таки попали в число «сеяных». Возможный невыход в группу станет для них маленькой трагедией, особенно с учетом потери финансовых поступлений от УЕФА.

– Нужно ли красно-синим усиление?

– Естественно, оно не помешает, особенно под группу Лиги чемпионов. На мой взгляд, ЦСКА нужно укрепить линию нападения, а также позиции на левом фланге и в центре обороны.

– Кто будет бороться за чемпионство в РФПЛ?

– Здесь все банально: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Четвертого претендента на золото я не вижу.

– В воскресенье в Петербурге сойдутся «Зенит» и «Спартак». Какой ваш прогноз?

– Тяжело что-то предсказывать. Я думаю, это будет равная игра равных соперников. «Зенит» получил в межсезонье большое усиление в лице Манчини и Сарсании, который ведет грамотную селекционную работу, но новичкам питерцев надо время, чтобы как следует отладить взаимодействие друг с другом. Поэтому, наверное, на данный момент «Спартак» сыгран лучше, чем «Зенит».