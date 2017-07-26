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  • АЕК хотел арендовать у «Бенфики» клубного орла, португальский клуб отказался

АЕК хотел арендовать у «Бенфики» клубного орла, португальский клуб отказался

26 июля 2017, 00:40
1

Греческий АЕК работает над новым стадионом в Афинах. Президент клуба Димитрис Мелиссанидис обратился к руководству «Бенфики» с просьбой арендовать клубного орла на открытие арены. Как сообщает Mais Futebol со ссылкой на греческие СМИ, лиссабонский клуб отказал в услуге.

На эмблеме АЕКа изображен двуглавый орел – символ Византийской империи.

Матч «Бенфики» на «Эштадиу да Луш» начинаются с полета талисмана над объектом.

Напомним, вчера греческий клуб уступил ЦСКА (0:2) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Греция. Суперлига АЕК Бенфика
Комментарии (1)
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xLINDAx
1501019119
Пусть заведут своего..всё правильно сделали..отказали.
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