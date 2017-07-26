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    АЕК хотел арендовать у «Бенфики» клубного орла, португальский клуб отказался

    Греческий АЕК работает над новым стадионом в Афинах. Президент клуба Димитрис Мелиссанидис обратился к руководству «Бенфики» с просьбой арендовать клубного орла на открытие арены. Как сообщает Mais Futebol со ссылкой на греческие СМИ, лиссабонский клуб отказал в услуге.

    На эмблеме АЕКа изображен двуглавый орел – символ Византийской империи.

    Матч «Бенфики» на «Эштадиу да Луш» начинаются с полета талисмана над объектом.

    Напомним, вчера греческий клуб уступил ЦСКА (0:2) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2017 00:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 26 июля 2017, 00:45

      Пусть заведут своего..всё правильно сделали..отказали.

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