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  • Лига чемпионов. ЦСКА на выезде обыграл АЕК в матче квалификации

Лига чемпионов. ЦСКА на выезде обыграл АЕК в матче квалификации

25 июля 2017, 22:22
44

Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между АЕКом и ЦСКА завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе армейцев на стадионе в Афинах голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

Ответная встреча состоится 2 августа.

Лига чемпионов. 3 квалификационный раунд. Первый матч

АЕК – ЦСКА – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзагоев, 45+1; 0:2 – Вернблум, 55.

АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симоэш (Клонаридис, 60), Айдаревич, Гало, Манталос, Юханссон, Христодулопулос (Родригес, 71), Ливая (Алмейда, 60).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин (Миланов, 83), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо.

Предупреждения: Родригес, 90 – нет.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов АЕК ЦСКА
Комментарии (44)
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Cubinec1989
1501010589
пойду тяпну рюмаху за сухарь Игоряна)))))
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lekseij2007
1501010601
Молодцы! Игорь на ноль, наконец-то.
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DUMOH
1501010604
Вот и серии конец,тот кто понял-молодец)))Ну у Игоря работы то особо и не было!
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BRO_football
1501010609
Антирекорд прерван! Они сделали это! Ураааааааааааааа!
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Розарио Агро
1501010764
Акинфей пообещал игрокам аека 2 миллиона евро, за сухой матч
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insider_retro
1501010841
По началу греки активно играли, у ЦСКА ничего впереди не пёрло... И такой нужный гол... Ситуация начала выправляться... А в конце АЕК уже доигрывал... Молодцы ЦСКА!!!... Заложили фундамент в ЛЧ!!...
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Михас007
1501010905
Болельщики Анжи, поздравляют ЦСКА с победой!!! Молодцы!!!Так держать!!!
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cska-62
1501010961
Счёт перед ответной встречей хороший. Что же касается игры ЦСКА, то она стала налаживаться только во втором тайме, когда уже реализовали два стандарта. Если бы Дзагоев и Чалов не простили греков, то счёт мог бы быть просто разгромным. Да и судья не стал назначать очевидный пенальти за снос Витиньо. Виктор Михайлович не стал выпускать Игнашевича вместо Васина. Он в центр обороны поставил Василия Березуцкого, а Васин играл правого центрального защитника. Оборона сыграла надёжно. Ни одного момента у греков просто не было за весь матч. Мог быть один опасный удар в первом тайме, но Щенников вовремя снял мяч у грека с ноги.
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Gullit 76
1501011078
Всё хорошо,но лишь бы в ответке не расслабились.Надо побеждать и во втором матче,а не гонять унылую ничейку.С победой!
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Qranat
1501013111
Смотрел лишь с надеждой увидеть что-то новое и обнадеживающее от Гончаренко... В итоге пожалел потраченного времени. Вам нравится это убожество, из года в год заставляющее краснеть за российский футбол ? Мне НЕТ ! Не стыдно Гинеру называть свой клуб топовым, играя с дворовой командой уровня нашей Томи, только без обороны, вторым номером, не создав с игры НИЧЕГО ??? Категорически не приемлю ! Вспомните прошлогоднее начало ЕК сезона и истерику Гинера: "... Лучше бы было если бы с ЦСКА, вместо "Ростова", в ЛЧ играл "Зенит..". Ныне хочется сказать, что питерские наверняка смотрелись бы в этом турнире лучше адм. ресурсного армейского легиона, не известно какой стране принадлежащего и позорящего российскую армию уж 5-й год подряд, стремящейся в группу лишь для того, чтобы срубить бабла и вылететь, наплевав на честь Страны. Может пора уже переименовать сей клуб, носящий логотип ВЕЛИКОЙ армии, но принадлежащий не известно кому за бугром ? Тошно, ей богу.
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