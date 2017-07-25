Лига чемпионов. ЦСКА на выезде обыграл АЕК в матче квалификации

Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между АЕКом и ЦСКА завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе армейцев на стадионе в Афинах голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

Ответная встреча состоится 2 августа.

Лига чемпионов. 3 квалификационный раунд. Первый матч

АЕК – ЦСКА – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзагоев, 45+1; 0:2 – Вернблум, 55.

АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симоэш (Клонаридис, 60), Айдаревич, Гало, Манталос, Юханссон, Христодулопулос (Родригес, 71), Ливая (Алмейда, 60).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин (Миланов, 83), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо.

Предупреждения: Родригес, 90 – нет.