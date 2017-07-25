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    Лига чемпионов. ЦСКА на выезде обыграл АЕК в матче квалификации

    Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между АЕКом и ЦСКА завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе армейцев на стадионе в Афинах голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

    Ответная встреча состоится 2 августа.

    Лига чемпионов. 3 квалификационный раунд. Первый матч

    АЕК – ЦСКА – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзагоев, 45+1; 0:2 – Вернблум, 55.

    АЕК: Анестис, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Симоэш (Клонаридис, 60), Айдаревич, Гало, Манталос, Юханссон, Христодулопулос (Родригес, 71), Ливая (Алмейда, 60).

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Щенников, Головин (Миланов, 83), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо.

    Предупреждения: Родригес, 90 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 22:22
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 26 июля 2017, 11:47

      полшага сделано для выхода в следующий круг, молодцы...)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2017, 10:16

      С победой армейцы! Хороший матч получился.

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 26 июля 2017, 07:35

      армейцев с победой! дзагоев и чалов должны были делать счет 0-4 и решать все одним матчем... такие надо забивать

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 июля 2017, 07:24

      с почином

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 июля 2017, 05:45

      ребята вы молодцы

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 июля 2017, 00:08

      Поздравляю с победой ! Молодцы

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 июля 2017, 23:39

      ЦСКА с ПОБЕДОЙ!!! Растранжирили столько моментов ,это огорчает.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 июля 2017, 23:11

      Рад победе нашего клуба) Но, игра признаться честно, была унылой... Второй тайм смотрел с пятое на десятое, но даже это не спасло от того, что на 70-ой минуте я дропнул это дело, ибо настолько унылого, даже несмотря на победу, зрелища я давно не наблюдал... И признаться честно, хочу чтобы кони в плейоффе отъехали от любой команды и попали напрямую в группу Лиги Европы... Там от них толку будет больше и по игре и по очкам... (даже с учётом 4 бонусных за попадание на групповую стадию ЛЧ)

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > ivanthebest 26 июля 2017, 07:37

      +35С. Списываю на это. Игра вялая, согласен, особенно первые 35-40мин

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      Рейтинг: +429

      Qranat 25 июля 2017, 23:05

      Смотрел лишь с надеждой увидеть что-то новое и обнадеживающее от Гончаренко... В итоге пожалел потраченного времени. Вам нравится это убожество, из года в год заставляющее краснеть за российский футбол ? Мне НЕТ ! Не стыдно Гинеру называть свой клуб топовым, играя с дворовой командой уровня нашей Томи, только без обороны, вторым номером, не создав с игры НИЧЕГО ??? Категорически не приемлю ! Вспомните прошлогоднее начало ЕК сезона и истерику Гинера: "... Лучше бы было если бы с ЦСКА, вместо "Ростова", в ЛЧ играл "Зенит..". Ныне хочется сказать, что питерские наверняка смотрелись бы в этом турнире лучше адм. ресурсного армейского легиона, не известно какой стране принадлежащего и позорящего российскую армию уж 5-й год подряд, стремящейся в группу лишь для того, чтобы срубить бабла и вылететь, наплевав на честь Страны. Может пора уже переименовать сей клуб, носящий логотип ВЕЛИКОЙ армии, но принадлежащий не известно кому за бугром ? Тошно, ей богу.

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      Рейтинг: +2336

      den161 > Qranat 26 июля 2017, 07:39

      не сочиняй, вчера краснеть не приходилось уж точно!!! АЕК уровня Томи???? ты серьезно??? ))))) если да, то что делаешь на этом сайте, с таким мышлением на лавочке у подъезда только

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Qranat 26 июля 2017, 08:19

      "адм. ресурсного армейского легиона"???Ты фактами владеешь или один дурак сказал,остальные подхватили?По-моему,ты второй случай,Как и все твои предшественники))
      "Если видел сам, значит, знаешь точно, если веришь словам, значит балабол заочный"
      Если тошнит,то иди в туалет над унитазом стой,зачем ты с тазиком за компьютер сел и строчишь какой то неадекватный бред??
      Ты уж извини,я,обычно,так грубо не пишу,но...Ты хоть думай что говоришь,мозги включай...

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 25 июля 2017, 22:51

      с победой!!!

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