Хамес хочет уйти из «Реала» до начала предсезонной подготовки, сборы начнутся 10 июля

В декабре «Бомбардир» писал о возможном уходе Хамеса Родригеса из «Реала» в «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Позе появилась информация об интересе со стороны «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Интера». В четверг стало известно о том, что главный тренер сливочных Зинедин Зидан попросил руководство клуба продать 25-летнего колубмийца.

Издание AS сообщило о том, что хавбек намерен покинуть мадридский клуб в течение 48 часов, потому что не хочет начинать предсезонную подготовку с командой. В качестве главных претендентов на Родригеса источник называет «ПСЖ», «Челси» и «МЮ». Согласно Football España, представители парижского клуба встречались с полузащитником сборной Колумбии перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе.

Хамес стал игроком «Реала» в июле 2014 года, перейдя из «Монако» за 75 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач в 33 встречах всех соревнований. Столичный клуб по итогам сезона стал чемпионом страны и выиграл Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов фунтов.

В июне также сообщалось об интересе к Хамесу со стороны «Зенита».