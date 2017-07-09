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    Хамес хочет уйти из «Реала» до начала предсезонной подготовки, сборы начнутся 10 июля

    В декабре «Бомбардир» писал о возможном уходе Хамеса Родригеса из «Реала» в «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Позе появилась информация об интересе со стороны «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Интера». В четверг стало известно о том, что главный тренер сливочных Зинедин Зидан попросил руководство клуба продать 25-летнего колубмийца.

    Издание AS сообщило о том, что хавбек намерен покинуть мадридский клуб в течение 48 часов, потому что не хочет начинать предсезонную подготовку с командой. В качестве главных претендентов на Родригеса источник называет «ПСЖ», «Челси» и «МЮ». Согласно Football España, представители парижского клуба встречались с полузащитником сборной Колумбии перед финалом Лиги чемпионов в Кардиффе.

    Хамес стал игроком «Реала» в июле 2014 года, перейдя из «Монако» за 75 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач в 33 встречах всех соревнований. Столичный клуб по итогам сезона стал чемпионом страны и выиграл Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов фунтов.

    В июне также сообщалось об интересе к Хамесу со стороны «Зенита».

    Источник: AS

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    09.07.2017 00:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 июля 2017, 01:01

      Интересно где в итоге окажется !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 июля 2017, 00:29

      Прямо из Реала в Зенит?

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