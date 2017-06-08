«Ливерпуль» готов заплатить «Реалу» за Хамеса 52 миллиона

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 25-летнего колумбийца во время летнего трансферного окна 52 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что мадридская команда готова отпустить футболиста, если за него будет предложено не менее 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хамес провел за «Реал» в Примере 23 матча, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.