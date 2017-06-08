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    «Ливерпуль» готов заплатить «Реалу» за Хамеса 52 миллиона

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 25-летнего колумбийца во время летнего трансферного окна 52 миллиона фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что мадридская команда готова отпустить футболиста, если за него будет предложено не менее 70 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Хамес провел за «Реал» в Примере 23 матча, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    08.06.2017 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      ELDA 8 июня 2017, 08:13

      Видимо на всякий случай, если уйдет каутиньо.

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