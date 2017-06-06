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    Стала известна цена, за которую «Реал» продаст Хамеса

    «Реал» готов продать полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает RMC. Известно, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Но претендентам предстоит раскошелиться на сумму не менее 70 миллионов евро. Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что будущее 25-летнего футболиста в Мадриде зависит от решения главного тренера команды Зинедина Зидана.

    В прошедшем сезоне Родригес провел 33 матча за «Реал» во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 13 результативных передач. Он перешел в испанский клуб в 2014 году из «Монако» за 75 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2017 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 6 июня 2017, 18:36

      Эх, в Челси бы его...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 июня 2017, 14:08

      Вот его бы в Зенит, а не шлак всякий! Его трансфер одними футболками отбить можно, а ведь он ещё и много голов забьёт!

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 июня 2017, 10:56

      Ну что ж, думаю стоит его забрать в Спартак, всё таки нам надо усиливаться к ЛЧ )))

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > oyabun 6 июня 2017, 12:05

      Губа не дура. Что интересно ответил бы на твое предложение Федун?

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