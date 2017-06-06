Стала известна цена, за которую «Реал» продаст Хамеса

«Реал» готов продать полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает RMC. Известно, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Но претендентам предстоит раскошелиться на сумму не менее 70 миллионов евро. Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что будущее 25-летнего футболиста в Мадриде зависит от решения главного тренера команды Зинедина Зидана.

В прошедшем сезоне Родригес провел 33 матча за «Реал» во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 13 результативных передач. Он перешел в испанский клуб в 2014 году из «Монако» за 75 миллионов евро.