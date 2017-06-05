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    Будущее Хамеса в «Реале» зависит от решения Зидана

    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что будущее Хамеса Родригеса будет определять главный тренер команды Зинедин Зидан.

    «Будущее Хамеса? Мы поговорим о нем с Зиданом, он главный в принятии подобных решений. Если бы решал я, все бы остались.

    Он является отличным футболистом, но когда в команде высочайшая конкуренция. А я бы хотел оставить всех. Мы поговорим с тренером, он и решит будущее Хамеса.

    Что касается Де Хеа, то он отличный голкипер, но принадлежит «Манчестер Юнайтед». Не знаю, где он будет играть в следующем сезоне, я не могу знать будущего», – приводит слова Переса ESPN.

    Ранее сообщалось, что Хамес продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах своей команды, в которых забил 11 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2017 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Zweerrr 5 июня 2017, 14:42

      Первый раз слышу чтоб Перес с тренером советовался по поводу трансферов! Если действительно мудрить не будет Реал в будущем году может стать ещё сильнее!!

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