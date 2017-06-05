Будущее Хамеса в «Реале» зависит от решения Зидана

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что будущее Хамеса Родригеса будет определять главный тренер команды Зинедин Зидан.

«Будущее Хамеса? Мы поговорим о нем с Зиданом, он главный в принятии подобных решений. Если бы решал я, все бы остались.

Он является отличным футболистом, но когда в команде высочайшая конкуренция. А я бы хотел оставить всех. Мы поговорим с тренером, он и решит будущее Хамеса.

Что касается Де Хеа, то он отличный голкипер, но принадлежит «Манчестер Юнайтед». Не знаю, где он будет играть в следующем сезоне, я не могу знать будущего», – приводит слова Переса ESPN.

Ранее сообщалось, что Хамес продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах своей команды, в которых забил 11 голов.