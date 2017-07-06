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    Зидан просит продать Хамеса

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает в будущем сезоне на полузащитника Хамеса Родригеса. Француз попросил руководство «Королевского клуба» возможность продажи футболиста сборной Колумбии. Его роль в Мадриде сможет исполнять потенциальный новичок команды полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос, который близок к переходу в стан «сливочных».

    В прошедшем сезоне Родригес сыграл в 22 матчах испанской Примеры. В них он забил восемь голов и шесть голевых передач.

    Источник: AS

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    06.07.2017 08:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:59

      В РФПЛ бы точно стал одним из лучших !

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 13:08

      Конечно, на фига ему какой-то Хамес, когда под рукой всегда бесподобный и неувядающий брат Бензема!!....

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 6 июля 2017, 09:17

      В ЗЕНИТ!!!)))) СРОЧНО!!!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 июля 2017, 08:49

      ...о –в Зенит,конечно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > 1bear 6 июля 2017, 09:00

      Он все-таки не абы где не заиграл,а в Реале. Думаю уровень РФПЛ точно потянет.

      3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Pro100Kid 6 июля 2017, 11:18

      Уровень РФПЛ, потянет даже дворовый футболист, который в футбол играет в дворовой коробке, раз в недедю!

      2
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      ...
      Рейтинг: +11

      ShaMaN_27 > Pro100Kid 6 июля 2017, 23:57

      ну ка расскажи как хамес не заиграл если у него 12 голов и 11 асситов? сидя на банке?

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