Зидан просит продать Хамеса

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает в будущем сезоне на полузащитника Хамеса Родригеса. Француз попросил руководство «Королевского клуба» возможность продажи футболиста сборной Колумбии. Его роль в Мадриде сможет исполнять потенциальный новичок команды полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос, который близок к переходу в стан «сливочных».

В прошедшем сезоне Родригес сыграл в 22 матчах испанской Примеры. В них он забил восемь голов и шесть голевых передач.