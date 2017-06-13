«Зенит» заинтересован в покупке Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес попал в сферу интересов «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга желает приобрести игрока сборной Колумбии в летнее трансферное окно.

По информации Calcionews24, руководство сине-бело-голубых намерено убедить хавбека на переезд в Россию с помощью модели Ольги Коробицыной, которая является болельщицей «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с Хамесом за 70 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересованы «Челси», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Интер».