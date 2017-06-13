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    «Зенит» заинтересован в покупке Хамеса Родригеса

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес попал в сферу интересов «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга желает приобрести игрока сборной Колумбии в летнее трансферное окно.

    По информации Calcionews24, руководство сине-бело-голубых намерено убедить хавбека на переезд в Россию с помощью модели Ольги Коробицыной, которая является болельщицей «Зенита».

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с Хамесом за 70 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересованы «Челси», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Интер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 16:59
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 14:23

      Лучше Хулька вернуть за такое бабло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Знойный Яйцегрыз 14 июня 2017, 00:00

      не потянет уровень зенита, игрок запаса вообщее..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 июня 2017, 21:27

      Даже если и перейдет....А толку от этого??? Хамес- не Халк...Он в одиночку играть не может...

      0
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      ...
      Рейтинг: +352

      mauxa > zico2205 14 июня 2017, 10:29

      ты наверное не смотрел матчи сборной Колумбии..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      абжора 13 июня 2017, 21:10

      Нормально.Хороший выбор .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 13 июня 2017, 20:22

      Мне нравится этот игрок, но сомневаюсь, что ему понравится перспектива ехать в наше болото. Если только заманивать деньгами, но тут Китай может легко переплюнуть. Зенит, если по прежнему собирается выиграть еврокубок, должен совершать такие покупки. Правда это вызовет ненависть у простых обывателей, да и внутри команды возможны конфликты, как с Денисовым тогда.

      0
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      Рейтинг: +381

      fadda 13 июня 2017, 19:23

      Сколько ей нужно у него отсасывать чтобы он в Россию приехал?)

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > fadda 13 июня 2017, 19:38

      Это кому вопрос?))))

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 июня 2017, 18:58

      Только посмеяться можно над этим вбросом!

      2
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      Рейтинг: +10

      Temych_62 13 июня 2017, 18:53

      Ну вообще дают Хамес Родригес перейдёт в зенит и тут написано около 70 миллионов евро должен потратить зенит как-то дороговато за одного игрока и как-будто он сделает игру, если он вообще приедет? лучший бомбардир чемпионата мира приедет в Россию вместо ПСЖ,Челси, Ливерпуль. Почему ему бы сразу тогда в Китай не поехать?

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 13 июня 2017, 18:50

      по слухам звёзды придут,а на деле как всегда

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 13 июня 2017, 18:28

      смех) В МЮ не перейдет,а в Зенит пойдет) Лучше же в ЛЕ играть,а не в ЛЧ))

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