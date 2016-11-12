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    «Челси» и «Манчестер Юнайтед» зимой попытаются приобрести Хамеса

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес во время зимнего трансферного окна может перейти в один из клубов АПЛ. По информации источника, в услугах 25-летнего колумбийца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что причиной ухода футболиста из команды может стать недостаточное количество игрового времени.

    По данным Transfermarkt, стоимость Хамеса составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» в Примере шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

    Источник: Skysports

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    12.11.2016 23:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 ноября 2016, 10:54

      Похоже у Манчестера неограниченный кредит.Толку пока нет.

      0
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      Рейтинг: +2462

      Аид666 13 ноября 2016, 10:49

      Клонировать будут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 13 ноября 2016, 05:53

      Жаль

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 13 ноября 2016, 05:28

      да Руни уедит в китай на смену ему Хамес

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 ноября 2016, 03:38

      Да кому он нужен?

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 ноября 2016, 23:35

      Нормальные такие бабки для запасного игрока

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