Лига чемпионов. «Реал» в финале разгромил «Ювентус» и во второй раз подряд выиграл трофей

В финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел поражение от «Реала» – 1:4. Дублем в составе мадридского клуба отметился Криштиану Роналду.
Таким образом, сливочные стали первым клубом в истории, который два года подряд выигрывает главный еврокубок.
Лига чемпионов. Финал
Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Роналду, 20; 1:1 – Манджукич, 27; 1:2 – Каземиро, 61; 1:3 – Роналду, 64; 1:4 – Асенсио, 90.
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алвес, Бонуччи, Барцальи (Куадрадо, 66), Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Игуаин, Манджукич, Дибала (Лемина, 78).
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Роналду, Бензема (Бэйл, 77), Иско (Асенсио, 82).
Предупреждения: Дибала, 12; Сандро, 70; Куадрадо, 72 – Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53.
Удаление: Куадрадо, 84 – нет.
Всех болельщиков Ювентуса поздравляю и призываю идти до конца с любимой командой, безусловно заслуживали Кубок.
А болельщиков Реала поздравляю с тем, что мы все живём сегодня, когда любимый клуб переписывает историю. Спасибо всем, кто прочёл..