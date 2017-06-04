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  • Лига чемпионов. «Реал» в финале разгромил «Ювентус» и во второй раз подряд выиграл трофей

Лига чемпионов. «Реал» в финале разгромил «Ювентус» и во второй раз подряд выиграл трофей

4 июня 2017, 00:40
101

В финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел поражение от «Реала» – 1:4. Дублем в составе мадридского клуба отметился Криштиану Роналду.

Таким образом, сливочные стали первым клубом в истории, который два года подряд выигрывает главный еврокубок.

Лига чемпионов. Финал

Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 20; 1:1 – Манджукич, 27; 1:2 – Каземиро, 61; 1:3 – Роналду, 64; 1:4 – Асенсио, 90.

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алвес, Бонуччи, Барцальи (Куадрадо, 66), Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Игуаин, Манджукич, Дибала (Лемина, 78).

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Роналду, Бензема (Бэйл, 77), Иско (Асенсио, 82).

Предупреждения: Дибала, 12; Сандро, 70; Куадрадо, 72 – Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53.

Удаление: Куадрадо, 84 – нет.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Реал
Комментарии (101)
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Nesterenko
1496522715
Прекрасная победа Реала, самый лучший клуб МИРА!!! Хотя сегодня статистика была против Реала, да и 1-й там был провале сливочными. Но после перерыва команда полностью превратилась в чемпионский коллектив и обыграла Ювентус. Браво Зидан, браво Роналду!
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Абу Зейд Небесный
1496522827
А куда подевались горе-эксперты, которые пророчили победу Ювентусу? Интернет не тянет?
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dzhanavar
1496522859
Футбол в исполнении "Реал"а,это не футбол. Это-симфония ,это-Бетховен,это-шедевр! Джиджи,ты прекрасный человек,весь футбольный мир уважает тебя.Долгой жизни тебе. Извини и прощай. Всех реалистов с Великой победы самого Великого клуба всех времен! P.S.Тони Кросс супер!
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nbv
1496523382
Реал сильнейший клуб два года подряд. Но в таком клубе не должен играть такой игрок как Рамос. Да же выйграшном матче он опять себя показал с худшей стороны . Так красочно кататься по газону после легкого прикосновения . Оскар по нему плачет. Куда смотрят судьи.
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Muhametshin
1496523403
Вроде и хочется порадоваться за реал, но такое количество заднеприводных в команде просто шокирует, и мне жаль Ювентус не по тому что они проиграли, а что в финале досталась команда с заднеприводными футболистами.
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cska-62
1496524456
Всё по делу. Во втором тайме "Реал" полностью переиграл "Юве", хотя в первом туринцы выглядели предпочтительнее. Буффона жалко. Первые два мяча залетели с рикошетов, третий и четвёртый пробивались без шансов их вытащить. Третий - просто в упор, четвёртый - в дальний от вратаря угол с убойной дистанции. Даже Наваса можно обвинить в неправильно занятой позиции, когда Манджукич забивал свой гол-красавец, а Буффона в четырёх пропущенных упрекнуть не в чем. Кстати, при рикошетах, если пересмотреть повторы, он верно реагировал на сами удары и взял бы их. Но, увы. Сегодня был день "Реала".
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Muhametshin
1496524837
Д мне насрать на обе команды я за них не болею, просто это как бы лига чемпионов серьёзный турнир и играть с командой в которой извените меня с пи..орами на одном поле находиться, мне лично было бы противно , и Юве я думаю тоже было не приятно.
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Абу Зейд Небесный
1496528801
Искренне желаю Ювентусу дальнешего роста и успеха, очень стабильную игру показывали на протяжении всего сезона. Буффон - олицетворение надёжности и мужества, с нетерпением ждём в России. А что Реал!? Реал - это Реал, все всё видели.
Всех болельщиков Ювентуса поздравляю и призываю идти до конца с любимой командой, безусловно заслуживали Кубок.
А болельщиков Реала поздравляю с тем, что мы все живём сегодня, когда любимый клуб переписывает историю. Спасибо всем, кто прочёл..
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Артур 1982
1496531073
Вы тут серьёзно думали что Юве может выиграть ЛЧ, тогда вы большие оптимисты. Юве хорошая команда, но до уровня Реала, Баварии, той же Барселоны которую они прошли показав свой потолок, очень далеко.
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алекс88
1496533570
По игре заслуженно...но ставить на победу Юве тока из за Джиджи тоже не верно...он бесспорно заслужил...но команда провалилась конкретно
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