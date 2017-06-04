Лига чемпионов. «Реал» в финале разгромил «Ювентус» и во второй раз подряд выиграл трофей

В финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел поражение от «Реала» – 1:4. Дублем в составе мадридского клуба отметился Криштиану Роналду.

Таким образом, сливочные стали первым клубом в истории, который два года подряд выигрывает главный еврокубок.

Лига чемпионов. Финал

Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 20; 1:1 – Манджукич, 27; 1:2 – Каземиро, 61; 1:3 – Роналду, 64; 1:4 – Асенсио, 90.

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алвес, Бонуччи, Барцальи (Куадрадо, 66), Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Игуаин, Манджукич, Дибала (Лемина, 78).

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Роналду, Бензема (Бэйл, 77), Иско (Асенсио, 82).

Предупреждения: Дибала, 12; Сандро, 70; Куадрадо, 72 – Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53.

Удаление: Куадрадо, 84 – нет.