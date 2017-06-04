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    Лига чемпионов. «Реал» в финале разгромил «Ювентус» и во второй раз подряд выиграл трофей

    В финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел поражение от «Реала» – 1:4. Дублем в составе мадридского клуба отметился Криштиану Роналду.

    Таким образом, сливочные стали первым клубом в истории, который два года подряд выигрывает главный еврокубок.

    Лига чемпионов. Финал

    Ювентус (Италия) – Реал (Испания) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Роналду, 20; 1:1 – Манджукич, 27; 1:2 – Каземиро, 61; 1:3 – Роналду, 64; 1:4 – Асенсио, 90.

    Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алвес, Бонуччи, Барцальи (Куадрадо, 66), Сандро, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Игуаин, Манджукич, Дибала (Лемина, 78).

    Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Мората, 89), Роналду, Бензема (Бэйл, 77), Иско (Асенсио, 82).

    Предупреждения: Дибала, 12; Сандро, 70; Куадрадо, 72 – Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53.

    Удаление: Куадрадо, 84 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 00:40
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    Комментарии90
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 4 июня 2017, 09:16

      Уважаемы болельщики "Бланкос"! Поздравляю Вас всех с этим великим днем в истории футбола УЕФА и Реала Мадрида. Мы первые, за всю историю футбола из клубов, кто смог защитить этот титул и звание чемпионов. Игра была просто феноменальная и великая. Реал Мадрид уверенно разобрался с "Ювентусом". Конечно "Ювентус" был хорош, никто не спорит, но до уровня Реала ему еще расти и расти, а как только он дорастет до этого уровня, Реал будет показывать еще более космический футбол. Всех с победой!!! HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!HALA MADRID!!!!

      0
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      Рейтинг: +35

      slender 4 июня 2017, 08:28

      Реал-ты лучший! ни на минуту не сомневался в победе!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Манфрид 4 июня 2017, 07:57

      Прекрасная игра

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 07:22

      Реал шикарно сыграл в целом-поздравляю с победой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 4 июня 2017, 06:32

      Если бы так попал Спартак, вот бы оторвались жители одного города на Неве, не стану писать какого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 4 июня 2017, 06:10

      победой все доказано

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 июня 2017, 05:47

      Велик Зидан,велик...

      2
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 4 июня 2017, 05:35

      Я другого результата не ожидал.

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июня 2017, 02:46

      По игре заслуженно...но ставить на победу Юве тока из за Джиджи тоже не верно...он бесспорно заслужил...но команда провалилась конкретно

      3
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 4 июня 2017, 02:09

      Буффона жалко

      2
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