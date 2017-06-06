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    «ПСЖ» претендует на Хамеса

    «ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

    Ранее сообщалось об интересе к колумбийцу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Интера». По последним данным, сливочные отказались продавать 25-летнего игрока в миланский клуб за 42 миллиона евро, так как хотят выручить за него порядка 75 миллионов. Сообщается, что парижане готовы заплатить такую сумму.

    Представители «ПСЖ» уже встречались с агентом хавбека в Кардиффе накануне финала Лиги чемпионов.

    В прошедшем сезоне Хамес выходил на поле в 33-х матчах, забив 11 голов и сделав 13 результативных передач.

    Источник: Football Espana

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    06.06.2017 18:09
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